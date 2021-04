Kromě toho si nejsme jisti, kdo je ministrem kultury, i když víme, že nikdo není ministrem zahraničních věcí, ale my v České republice už takové věci takřka říkám levou zadní. Je to 60. výročí prvního člověka, který cestoval ve vesmíru, debata mezi CDU a CSU o sídle budoucího prezidenta v Německu (zpočátku některé volby, ale nevypadá to jako problém) a čínské vakcíny jsou horší než dříve očekávané. Ale máme pro vás mnohem víc! Peter Kobske vybral práce svých kolegů a stručně komentoval. (Omlouvám se, omlouvám se).

Ahoj děti, dnes máte povoleno smrkat! Podle naší zprávy proběhlo samovyšetření antigenu ve dvou pražských základních školách hladce a šťastně. Koneckonců – nikdo není pozitivní. Chci, aby to bylo všude a za všech okolností stejné. Kontext poněkud soukromého návratu do školy přináší podrobný článek Marquette Babinové a Adely Skopové. Fotoreportáž Ludwiga Hartilkeho ke stejnému tématu.

Komplexní analýza dopadů epidemie na českou ekonomiku, Vyplněné čísly a mapami to není celkem střízlivé čtení, ale pokud si chcete jen přečíst článek, který pro vás dnes napsalo vaše náboženství (i když to je samozřejmě špatné), měl by to být podle mého názoru článek. V něm Michael Dom vysvětluje, jak se v roce pandemie zvýšila nezaměstnanost, inflace a počet osob samostatně výdělečně činných (ano, a ještě více!) A co to znamená.

Jak to bude s ministrem kultury? Půjde Lubomer Suralec (který zjevně nechce jít) do Therninova paláce za Johnem Burkem? Nejen Yuralk, ale také jeho zástupce a část kulturní komunity, kteří se obávají nejistoty spojené s novým ministrem, jsou velmi šťastní. Zdá se, že pouze pan Burke žije v míru. Odpovědi našla Eliška Černá. Mezitím moje kolegyně Pera Yankova mluvila s Johnem Burkem, ale některé z jeho odpovědí, upřímně řečeno, byly nejasné. „Ohlásili jsme změny ve vládě, ale pan Zoralk okamžitě pracuje na narušení oznámeného převodu,“ zeptal se Parra. Burke jí řekl: „Nebudu to komentovat, nebudu to komentovat.“ (Takže kdo by to měl komentovat? Možná kdo řídí celou Rosadu. Ale on nic neřekne.)

Konference ČSSD nemohla stranu zachránit, Pera Yankova a John Wernitzer hodnotí jejich analýzu. Prezident Hume měl jen jednu ze špatných voleb. Rozhodl se odstoupit od politického středu a zdůraznit levicovou povahu ČSSD, ale má na krku nůž ve tvaru pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny. Její název lze okamžitě změnit na Zhemanovka 2.0, komentuje možnosti ČSSD John Mollek. (Proč ne? To by stačilo na pět procent.)

Je nepravděpodobné, že by vakcíny pro Sinoform, Sinovac a čínské konopí byly účinné. Co je potřeba. Gao Fu, ředitel čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, souhlasil na sobotní tiskové konferenci. Vědci a novináři z celého světa nyní analyzují jeho slova ve snaze přečíst skutečnou podstatu zprávy. V takové situaci je Magdalena Slzková vždy nejlepší spisovatelka.

Test Dereka Sueva pokračuje úzce v Minneapolisu v USA George Floyd je policista obviněný ze spáchání vraždy. Zprávu drží Jana Chiklerová. V článku samozřejmě najdete odkazy na naše předchozí zpravodajství, ze kterých získáte přehled.

Postava zesnulého prince Filipa, Manžel královny Alžběty II., Studio č. Dnešní podíl na příjmech z podcastu. Philip Teitelbach hovoří s naším britským asistentem Evanem Kitkou.

Některá ministerstva přednostně očkují své zaměstnance Ostatní ministerstva tuto příležitost nevyužijí, protože je to nutné s ohledem na práci státu. Jaká je logika, která následuje po tomto závěru? Objevte Zdislavu Pokornou.

Rusko získává rostoucí vliv v České republice, Ve srovnání se situací před únorem 1948 napsal John Simkonik: „Dnes v naší zemi využívá Moskva na vrcholu moci přátelské země, stejně jako bývalí českoslovenští komunisté. Většina společností je zticha.“

Dnes si připomínáme výročí prvního letu člověka do vesmíru. (No, i když je Rus, ztratil náš hlas.) Vlastně mi to připomněl technicky vyladěný článek. Náš asistent Joseph Melnik Jr. dospěl ke zcela jiné perspektivě: Ukázal, jak sovětští tvůrci a spisovatelé sci-fi spojili kampaň systému se sny o popadnutí vesmíru. Víš vůbec, kdo je Alita?

Co najdete v tiskové edici Enca v úterý?

Na první stránce dnes to nemůže být více než jeden test antigenu na rukou dětí. Znovuotevření prvního stupně základních škol bylo hlavním tématem dne a bude trvat o něco déle. Dále si můžete přečíst:

Tady jde ČSSD po Kongresu, kde Hamek vyhrál u pokladny

Jak dnes zvládají děti na základních školách samovyšetřování

Kdo má největší šanci stát se spolkovým kancléřem – Armin Lasse z CDU nebo Marcus Söder z CSU?

„Účinnost čínských vakcín není dostatečná,“ řekl Zhao Fuin, ředitel Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí

Komu bude vadit centrum bezdomovců v Praze poblíž hlavního vlakového nádraží

Nikoho by nemělo zajímat, kolik peněz má ruský podnikatel Aras Agalrov v českých bankách

Jaký byl účel sovětských sci-fi filmů o světě komunistické propagandy dlouho před Gagarinovou cestou?

Co si jeho syn George Grossman pamatuje na původního autora slavného Obscure Course?

Co hrají čeští rapperi, když vydávají alba jako „Sudeten Soldiers“?

Některé maličkosti odjinud

Jak nakreslit mapu vašeho města Podívat se z Tolkiena – podrobné pokyny.

Je Lance Armstrong opravdu na kole? (Nebo: Mohlo by se stát něco, co by nás překvapilo?)

Dá se říci, že Země se srazí s velkým asteroidem. Nebojte se, o žádném nevíme! Ale pokud ano, dá se s tím něco udělat? (Není správné.)

A na konci citát

Přísahejte, že se nebudete moci vzpamatovat.

John Le Carr: Agent v zahraničním průmyslu