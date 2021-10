Více bude ode mě, říká Liverpool Virgil van Dijk | fotbalové novinky

Centrální obránce Liverpoolu Virgil van Dijk je rád, že je zpět po dlouhé absenci zranění, ale nizozemský reprezentant řekl, že je stále co zlepšovat, když se snaží znovu objevit svoji nejlepší formu.

Vážné zranění kolena odsunulo Van Dijka na většinu minulé sezóny i letošního evropského šampionátu, z něhož Nizozemsko v posledních 16 vyřadilo Česko.

Van Dijk bojoval s obranou Liverpoolu ve všech svých zápasech Premier League v této sezóně, přičemž v tabulce tabulky Merseyside je po šesti zápasech 14 bodů.

„Myslím, že je toho ještě hodně,“ řekl Van Dijk na webu Liverpoolu. “Cítím se dobře, ale vždy je co zlepšovat a mám pocit, že je to na cestě.”

„Každý, kdo ví o zranění kolena a dlouhodobém pobytu venku, ví, že to bude trvat, i poté, co budete opět ve hře, další rok, než se úplně uzdravíte.

„Ale tělo každého je jiné, koleno každého je jiné, každý se zotavuje jinak … Zatím jsem velmi spokojený s pokrokem, kterého jsem dosáhl, a ještě jsem nedorazil.“

Liverpool, jediný tým neporažený v lize, hostí v neděli druhý Manchester City.

