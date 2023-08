HyperX Cloud III Wireless Review

Stejně jako u většiny herní sluchátka přijít v několika různých variantách, HyperX Cloud III Headsetem příběh nekončí. Zadejte HyperX Cloud III Wireless. Tento model přichází s výrazným zvýšením ceny z 99 USD za kabelový model na 169 USD za privilegium bydlení bez kabelů. To je velký skok, ale přichází s užitečnou funkcí pro již tak skvělá sluchátka. Podívejme se, jak se to poskládá.

HyperX Cloud III Wireless – fotografie

HyperX Cloud III Wireless – design a funkce

HyperX Cloud III Wireless je přímočarý, nepřipoutaný headset. Vysílač USB-C se používá k připojení k počítačům nebo herním konzolím, ale ne ke konzoli Xbox, a není zde žádná bezdrátová základnová stanice ani efektní nízkoprofilový dongle. Kromě toho, že tento reproduktor pochází z produktové řady se seriózním dědictvím, je velkou popularitou tohoto reproduktoru jeho masivní výdrž baterie, která se odhaduje na úžasných 120 hodin. To je trochu ostych od 300 hodin, kterými se HyperX chlubí Bezdrátový Alpha Cloud ale při používání vlajkových herních sluchátek, jako je např SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Nabízí pouze 22 hodin na nabití (i když s aktivovaným ANC).

Pokud jste viděli HyperX Cloud III Už teď se chystáte vidět HyperX Cloud III Wireless. Tato dvě sluchátka jsou navenek identická s jednou výjimkou: tam, kde je připojen kabel kabelových sluchátek, je místo toho tlačítko napájení.

Znamená to také, že HyperX Cloud III Wireless pokračuje v designovém jazyce, který značka definovala pro několik generací produktů. Náhlavní souprava se vyznačuje jednoduchými zakřivenými pouzdry s kovovými držáky namontovanými na velkém třmenu ve tvaru Y vyrobeném z robustního hliníku. Jho sahá z jednoduché čelenky, kterou žádný hráč nemá Pochlubte se, i když vynecháte dvoubarevné prošívání HyperX. Místo toho je čelenka, stejně jako plyšové klapky na uši, potažena pěknou umělou kůží. Čelenka a náušníky jsou také dobře polstrované. Navzdory jednoduchému vzhledu je headset bytelný a při ohýbání nebo stlačení nevydává žádný zvuk. To je ten, u kterého bych se příliš nebál nacpat do tašky.

Upínací síla náhlavní soupravy není velká, ale plechovky drží na místě dostatečně a jehla spojuje nepohodlí a vysoký tlak. Ani po několika hodinách nošení si nemažu bolavá místa na hlavě ani kolem uší.

HyperX zde skutečně naráží na cíl, poskytuje skvělou výdrž baterie a zároveň udržuje náhlavní soupravu dostatečně lehkou, aby zůstala pohodlná. Koneckonců, kdokoli mohl dát headsetu tisíc hodin hraní tím, že do něj zavěsil autobaterii, ale pak by nebyl nositelný.

Mikrofon náhlavní soupravy je odnímatelný mikrofon, který lze snadno zaměnit, na rozdíl od lepších odklápěcích nebo zatahovacích mikrofonů. Pozitivní je, že mají vynikající flexibilitu a dobře drží svou pozici, takže je lze snadno umístit na perfektní místo. Má integrovaný filtr – žádná levná pěna na konci – a obsahuje červený LED indikátor ztlumení, který se přepíná tlačítkem ztlumení na levém sluchátku. Pravý náušník obsahuje ovladač hlasitosti, který se připojuje k připojenému systému pro ovládání hlasitosti, takže nakonec nebudete mít samostatné úrovně hlasitosti pro sluchátka a systém.

Sluchátka mají jasné hlasové pokyny, které vám jasně dají vědět, kdy je náhlavní souprava zapojena a odpojena a kolik zbývá baterie (klepnutím na tlačítko napájení vám náhlavní souprava sdělí procento baterie). To je mnohem lepší než rozmazaný pískavý zvuk, který volí mnoho sluchátek.

HyperX Cloud III Wireless – Software

HyperX Cloud III Wireless podporuje některé světelné konfigurace pomocí softwaru Ngenuity pro Windows. Bohužel to znamená, že vylepšení DTS Headphone:X Spatial Audio pro sluchátka jsou dostupná pouze uživatelům Windows. A hráči na PS5 samozřejmě dostanou Tempest 3D. Software umožňuje monitorování mikrofonu na sluchátkách, což je něco, co u tohoto bezdrátového modelu opravdu funguje, i když u kabelového modelu selhává. Dodává se také s několika předvolbami ekvalizéru a možností vytvořit si vlastní nastavení 10pásmového EQ.

HyperX Cloud III Wireless – hry a výkon

Bezdrátová náhlavní souprava HyperX Cloud III ve vás nezanechá touhu zvýšit hlasitost. Zvuk produkují 53mm měniče. Při asi 50% hlasitosti cítím v budoucnu poškození sluchu. Pohodlně blokují vnější zvuk při nízké hlasitosti a zároveň poskytují správnou hlasitost.

Zvuk je trochu těžký a basy mohou být trochu zablácené. Basové linky v hudbě nezní tak jasně, jak by mohly být v lepších sluchátkách, ale nějaký efekt tam stále je. Středy a výšky procházejí dobře, i když se úplně neshodují s andělskými vokály, které jsem zachytil z jiných sluchátek, jako jsou Audeze Maxwell. Nicméně kvalita byla dost dobrá na to, abych mohl hrát své oblíbené melodie. Zvukový prostor je trochu těsný, takže rušnější skladby, jako je ta na montrealském albu False Priest, které používám jako základ pro všechny své testy sluchátek, mohou být trochu klaustrofobické a neumožňují každému nástroji skutečně vyniknout. To způsobilo, že nízké bubny Coquet Coquette vypadly, zvláště když hráli v již zabláceném basovém rozsahu.

Nyní je to s deaktivovaným virtuálním prostorovým zvukem. U hudby jsem zjistil, že zvyšuje hlasitost a výšky jakoby procházejí zdí, než se dostanou k mým uším. Virtuální prostorový zvuk hrál lépe ve hrách.

V chaotickém boji Battlefield 2042 – hře, u které jsem se ještě musel plně přizpůsobit zvukovému prostředí – se mi podařilo dostat poziční zvuk dostatečně ostrý, aby mě upozornil na okolní nepřátele. V jednom zápase, kdy jsem si plně uvědomoval, že si ke mně zezadu razí cestu další nepřítel, jsem mohl pokračovat v nácviku na dveřích, kterými se nepřátelé hrnuli, až do poslední vteřiny a pak stejně dopadli na to křídlo. Získávání užitečných polohových signálů z náhlavní soupravy je klíčovou schopností ve hrách, kde se nemůžete vždy spolehnout na svůj zrak. Slyšení směru, kterým se nepřítel pohybuje těsně nad barikádou, pomáhá v předstihu zamířit a může proměnit přestřelky ve snadné zachycení.

Neposlouchám jemnost basových linek ve hrách. Takže v přestřelce není zvuk výbuchů všude kolem mě ovlivněn mlhou, která ovlivnila hudbu.

Virtuální prostorový zvuk má určité nežádoucí chování. Zažil jsem to v Overwatch 2 na drátovém modelu a znovu jsem to zažil v Battlefield 2042 na tomto bezdrátovém modelu. Někdy prostě nemůže přijít na to, jak správně zpracovat signál, a skončí to digitálním nepořádkem, který vypadá, že hra je jen závada. Je to vždy krátké, ale je těžké to přehlédnout. Naštěstí jsou poziční signály snadno patrné i bez zapnutého zpracování DTS.

Naštěstí to nebyl vysílač, kdo způsobil problémy. Náhlavní souprava nemá problém zůstat připojená i v prostředí přeplněném bezdrátovými signály. Dokonce i vestavěný hardwarový klíč pokračoval ve vysílání stejně dobře jako kterýkoli jiný, který jsem testoval, prošel silnými sádrovými stěnami a dostal se ke mně asi 30 stop od mého počítače.

Bezdrátový mikrofon HyperX Cloud III může být stejný jako kabelová verze, ale jeho výkon není úplně stejný. Bezdrátová sluchátka mají spoustu dat k přenosu a příchozí signál často hraje sekundární roli ve srovnání s odchozím signálem. Tím se snižuje nahrávání zvuku z bezdrátových sluchátek ve srovnání s kabelovými sluchátky. Je to skoro stejně dobré, ale jsou tam nějaké jemné komprimované efekty a v mém hlase je méně plnosti