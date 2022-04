Triangle Strategy 1.0.3 je nyní k dispozici, zde jsou plné poznámky k patchi

Taktické strategické RPG od Square Enix trojúhelníková strategie Vyšlo to před něco málo přes měsíc. A pokud jste to ještě nehráli, tak to stojí za zhlédnutí. K dispozici je také demo ke stažení z eShopu Switch.

Pro každého, kdo jej již vlastní, je nyní k dispozici nový patch. Byla vydána začátkem tohoto týdne a upgradovala hru na verzi 1.0.3. Tato nejnovější aktualizace řeší „několik problémů“, ale poznámky k opravě nezacházejí do podrobností o tom, co přesně bylo opraveno.

Zde jsou úplné poznámky k opravě, s laskavým svolením oficiální stránky podpory společnosti Nintendo. Spouštěcí aktualizace také řešila některé problémy – další zlepšení celkového herního zážitku.

Verze 1.0.3 (vydaná 7. dubna 2022)

Pro zlepšení herního zážitku bylo vyřešeno několik problémů.

Verze 1.0.2 (vydaná 3. března 2022)

Pro zlepšení herního zážitku bylo vyřešeno několik problémů.

V naší recenzi Nintendo Life jsme strategii Triangle nazvali taktickým vítězstvím:

„Strategie Triangle je absolutním vítězstvím pro Artdink a Square Enix, skvělá směs uspokojivých strategických bitev, vynikající narativ kampaně založený na výběru a prvotřídní budování světa, to vše dohromady tvoří jedno z nejlepších taktických RPG, které jsem hrál. za velmi dlouhou dobu. Je zde obrovské množství obsahu s obrovským příběhem, který obsahuje několik cest, kterými se můžete vydat v závislosti na vašich volbách, a mnoho náležitě dojemných konců, které si můžete užít při zpátečních návštěvách. Epická cesta Serenoy Wollfortové je lahůdkou od od začátku do konce, velké a ambiciózní dobrodružství, na které budete hrdí, že jste jedním z nejlepších příkladů tohoto žánru na Switch.“

