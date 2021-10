Kdy přichází Warden do Minecraftu?

Warden, tajemný ochránce hlubokého temného biomu Minecraftu, má datum vydání posunuto zpět poté, co bylo původně připraveno k vydání s částí druhou Minecraftu. Renovace jeskyní a útesů.

Nedávno, v Minecraft Live 2021, Mojang oznámil aktualizaci na verzi 1.9 Minecraftu jinak známou jako divoká aktualizace. Tento patch se zaměří na zvýšení rozmanitosti biomů v Minecraftu a nyní také usnadní zahrnutí hlubokého temného biomu a Warden s ním.

Jako důvod prodloužení doby vývoje Mojang uvedl rozsah zahrnutí nového biomu a jeho malou, klíčovou hlavu.

Minecraft: Kdy můžeme očekávat divokou aktualizaci?

Wild Update nemá přesné datum vydání, ale očekává se, že v roce 2022 klesne (Obrázek přes Mojang)

Přestože Minecraft Live 2021 odhalil samotnou The Wild Update, datum jejího vydání je stále předmětem spekulací. Vše, co Mojang zmínil, je, že aktualizace je v současné době vyhrazena pro vydání 2022, což je do značné míry záhadou.

Je však zcela možné, že s koncem přechodů 2021 na začátek roku 2022 mohou hráči Minecraftu vývojář hry informovat o dalších podrobnostech. Je to pravděpodobně kvůli termínům, protože Mojang nechce uvést přesné datum vydání v případě, že během vývoje aktualizace nastanou problémy.

Ačkoli na The Wild Update ve formě detailů nebylo vydáno mnoho, obrázky a upoutávky, které byly k dispozici, ukazují hráčům, proč byl hluboký temný biom a Warden zahrnut do následné aktualizace.

Obrazy hlubokého temného biomu, umístěného pod podložím, prošly od předchozích vystoupení velkým faceliftem. Na rozdíl od hlubokého jeskynního systému se zdá, že hluboký temný biom obsahuje ruiny některých dávno ztracených civilizací, které představují nové struktury vytvořené hrou a pravděpodobně plné kořisti.

To může částečně vysvětlit Wardenův účel, protože je ochráncem samotného biomu.

Loot the underground ruins of the ancients je dobrodružný koutek Minecraftu, podobný zapomenutým aplikacím na chrámy a paláce. Zahrnutí vězeňského dozorce však zvyšuje rizika.

Hráči pravděpodobně nebudou muset dlouho sbírat kořist svých objevů Je možné, že Warden číhá hned za nimi.