Recenze F1 2021: Codemasters přidává příběh a udržuje závodní simulaci naživu

Podle navrhovaného názvu F1 2021 Je to oficiální sim pro letošní závody Formule 1.

Skvělý nový přírůstek do F1 2021 Je to Braking Point, příběh příběhu, ve kterém hrajete role učedníka Aidena Jacksona a veterána Caspera Akkermana. elektronické umění

V Braking Point si můžete vybrat z pěti různých týmů, ale bez ohledu na to, jaké barvy nosíte, šéfem vašeho týmu je stále Brian Doyle. elektronické umění

Pokud chcete závodit s vozy F1 jako oblíbený řidič, můžete to udělat také. elektronické umění

Rok 2021 bude pro Frankspeed, nový tým Formule 1, mistrovským rokem. Jeho šéf Frank Franks je také jedním z řidičů. (Toto nastavil můj tým.) elektronické umění

Frankspeed ale potřebuje dobré auto, a to znamená efektivní správu týmu. elektronické umění

Máte čtyři divize, které vyvíjejí samostatné oblasti vozidla. Nezapomeňte je v rozhovorech pochválit – činí je šťastnějšími. elektronické umění

F1 2021 Mírně upravil strom výzkumu a vývoje. elektronické umění

Získáváte body, které můžete utratit za upgrady, absolvováním testovacích programů během bezplatných tréninků na každé Grand Prix. Pokud se ale cítíte líní, můžete nyní nechat počítač simulovat výsledky těchto testovacích programů. elektronické umění

Příklad testovacího programu. elektronické umění

Místo pro rehabilitaci. elektronické umění

Frankspeedova zelená se opravdu objeví na fotoaparátu. elektronické umění

Závod je těsný, ale budete penalizováni za kontakt, kterému by se dalo vyhnout. Což znamená, že vzadu nejsou žádní další řidiči.

Mluvit s tiskem je pro řidiče F1 součástí práce. elektronické umění

Nemyslím si, že Valtteri pošle Frankovi na konci této sezóny vánoční přání. elektronické umění

Pokud jste dost staří na to, abyste začali hrát videohry na přelomu století, mohla by vám slova „EA uvádí novou hru Formule 1“ zasáhnout strach. Koneckonců, herní gigant zveřejnil v letech 2000-2003 několik špatných závodních her se značkou F1. Ale i když je na letošní technické krabičce logo EA, F1 2021 Stále se cítíte pevně jako hra Codemasters skrz naskrz (EA Britské studio koupilo začátkem tohoto roku).

To je dobrá zpráva, protože Codemasters byli v posledních letech zodpovědní za mnoho velmi dobrých her F1. Výzvou ateliéru je jako vždy výzva, aby se letošní díl dostatečně odlišil Loňské vydání Přimět lidi, aby otevřeli své peněženky. na F1 2021Změny jsou do značné míry způsobeny novým příběhovým režimem pro jednoho hráče a Režim dvojí kariéry, což je kromě režimů pro jednoho hráče, více hráčů a esportů, které si možná pamatujete Formule 1 2020.

Tyto nové režimy nabité funkcemi jsou zajímavými zážitky vývojového týmu, který je dobře známý pro dobrou fyziku, ale v éře Poutavý nový dokumentární seriál o F1Jedná se o chytrý krok k přilákání některých nových sportovních fanoušků. Je také dobře provedený.

brzdný bod

Nový příběhový režim se jmenuje Braking Point. Občas hrajete za nováčka F1 Aidena Jacksona, jindy převezmete kontrolu nad jeho týmovým kolegou Casperem Akkermanem, starou rukou v ringu, která se blíží ke konci jeho působení ve sportu. Braking Point vás provede sezónou F1 2020 a 2021 F1, přičemž každá třída představuje jinou výzvu – třeba se vzpamatovat z defektu pneumatiky v pozdním závodě nebo například skončit před svým týmovým kolegou.

Codemasters si takhle zakrývala prst na noze Formule 1 2019 a zahrnutí Formule 2 (výživová řada F1, která byla opět součástí letošní várky), která jako první představila fiktivního protivníka AI, kterého každý miluje nenávidět, Devona Butlera. Skvělou zprávou je, že Butler je zpět a je stejně nemilovaný, jako se vždy pokoušel postavit Caspera a Aidena proti sobě.

“Věděli jsme, co jsme mu udělali.” Formule 1 2019 „Velmi nás to znepokojovalo, protože jako tým, který vyrábí závodní hry, je obrovský rozdíl, když se najednou snažíte dostat skutečnou postavu do příběhu nebo do člověka,“ řekl Lee Mather, ředitel franšízových her v Codemasters, řekl Ars Technica. Devona Butlera nenávidí, protože ukazuje, že skutečně máme schopnost tyto postavy vytvářet. “

V Braking Point můžete objevit vliv populárního dokumentu Netflix. “Existují věci, které jsou inspirovány věcmi, které se v nich staly.” kampaň za přežitíŘíká Mather. Uvidíte, co se děje v místnosti řidiče, a uvidíte, co se děje na týmové večeři. Uvidíte, co se stane s Aidenovou matkou, která mu zavolala, aby zkontrolovala jeho pokrok – je to budování příběhu a vztahy. ”

Všechny ostatní situace, které byste očekávali

Je pravděpodobné, že bude existovat omezení počtu, kolikrát hráč může projít bodem brzdění, a to i se třemi předvolbami obtížnosti hry, kterými jsou Casual, Standard a Expert. V ostatních režimech pro jednoho hráče by ale měla být slušná výdrž.

V režimu Můj tým provozujete svůj vlastní tým (jako poslední den اليوم Jack Brabham nebo Dan Gurney). Opět můžete běžet během krátké nebo celé sezóny, ale tentokrát musíte kromě dobrého výkonu v každém závodě zvládnout i tým mezi tím – najmout druhého jezdce, seřadit sponzory, udržet spokojenost různých divizí, a vývoj stálého proudu aktualizací vozu.

Stejně jako v předchozích hrách Codemasters F1, získáváte body za zdroje za zaplacení těchto upgradů absolvováním tréninkových lekcí na konci každého závodního týdne. Po dokončení každé Grand Prix to může trochu otřásat a nyní je místo toho možnost simulovat testy. (Formule 1 2020 Umožňuje simulovat závody Ale ne tréninky.) Některé testovací programy však budou mít při simulaci pouze 50 nebo 25 procentní úspěšnost.

Jak jsme již zmínili podrobněji dříveProgram Codemasters bude pravidelně aktualizovat hodnocení ovladačů pro skutečné ovladače ve hře. A pokud vás baví digitální deluxe edice, můžete si pronajmout sportovní legendy z dávných dob, včetně Michael Schumacher, Ayrton Senna a Alain Prost.

Snad nejdůležitější věcí na F1 2021 je to, že Codemasters nehráli se skutečnými mechanikami jízdy, kromě úprav nutných pro vozy se specifikací 2021. S dobrým reakčním kolem auta zapůsobí na řízení a v modelu můžete cítit přesnost auta různých týmů – McLaren zvládá odlišně od Alp, Red Bull nebo Mercedes. Pokud jste fanouškem sportu, pravděpodobně vás to bude bavit F1 2021.

Dobrý:

Fyzika je stále skvělá a auta Formule 1 jsou zábavná

Braking Point vám dává zajímavou sadu výzev, které končí příběhem

Pomáhá větší flexibilita s nastavením hry

Není šance, že by některý z vašich digitálních závodů byl zrušen kvůli pandemii

špatný:

Stejně jako v loňském roce se kalendář skutečného světa bude mírně lišit od kalendáře ve hře kvůli pandemii, která vedla ke zrušení závodů

Někdy komentátoři nemají pravdu, jak moc se vám vaše rasa líbí

Ošklivec:

Přízvuk Kaspera Ackermanna je holandský, protože mi připadá velmi dánský

Výrok: Koupit, pokud jste fanouškem F1.

