Nová studie říká, že kosatky, které trhají velké bílé žraloky, se otevírají v Jižní Africe

Pobřeží Gansbaai bylo kdysi oblíbeným místem pro velké bílé žraloky, ale pozorování v posledních letech výrazně ubylo. Studie používala dlouhodobá pozorování a údaje ze značek, aby dokázala, že kosatky, někdy známé jako kosatky, vyhnaly velké bílé.

Vědci také analyzovali pět velkých těl bílých žraloků nalezených ponořených na břehu, z nichž čtyřem byla odstraněna játra bohatá na živiny. A také svým srdcem. Vědci uvedli, že všichni utrpěli zranění od stejného páru kosatek, což pravděpodobně zabilo více kostních vajíček.

Studie sledovala 14 dospělých bělochů po dobu pěti a půl roku a zjistila, že uprchli z oblasti, když tam byly kosatky. Vědci se domnívají, že pocity strachu u žraloků vedou k rychlému a dlouhodobému exodu, když vědí, že je přítomen predátor.

Vedoucí studie Alison Towner, hlavní bioložka žraloka bílého z Dyer Island Conservation Trust v Nové vydání.

Towner věří, že se jedná o „rozšířené vyhýbání se“, podobné tomu, jak se divocí psi Serengeti vyhýbají určitým oblastem, když jsou přítomni lvi.

„Čím častěji jsou kosatky na těchto místech, tím déle se mohou velcí bílí žraloci držet stranou,“ dodala.

Měnící se ekosystém

Než kosatky začaly útočit na velké bílé, žraloci chyběli na Gansai pouze jeden týden v roce 2007 a tři týdny v roce 2016.

To znamená, že dlouhá období nepřítomnosti, se kterou se výzkum setkává, jsou bezprecedentní a ekosystém v regionu se mění.

Žraloci velrybí bronzoví se v této oblasti objevili jako noví predátoři střední kategorie, řekl Towner.

„Na lovce bronzových velryb útočí také kosatky, což ukazuje na úroveň odborných znalostí a dovedností při lovu velkých žraloků,“ řekl Towner a dodal, že tuleni se nyní živí ohroženými africkými tučňáky.

„Jde o efekt shora dolů a máme také trofický tlak „zdola nahoru“ z rozsáhlého odstraňování ušně, která spásá chaluhové lesy, se kterými jsou všechny tyto druhy příbuzné,“ dodala.

„Zjednodušeně řečeno, ačkoli je to v tuto chvíli hypotéza, existuje významný stres, kterému ekosystém může odolat, a účinky odstranění žraloků z kosatek budou pravděpodobně širší.“

náhlý pokles

Towner také věří, že kosatky jsou stále běžnější u pobřeží Jižní Afriky a tento konkrétní pár může být součástí vzácné skupiny žraločích jedlí.

„Tato změna v chování každého z předních predátorů by mohla souviset s poklesem počtu kořisti, včetně ryb a žraloků, což způsobuje změny v jejich distribučním vzoru,“ řekla.

Kosatky se zaměřují na mladší žraloky, což může mít větší dopad na velké zranitelné bílé populace, protože žraloci rostou pomalu a dospívají v pozdním věku, řekla.

Vědci uznávají, že teploty mořské hladiny mohou také ovlivnit pozorování dospělých vajec, ale „okamžitý a náhlý pokles pozorování na začátku roku 2017 a prodloužené a zvýšené absence nelze vysvětlit“.

Dodali, že další vysvětlení by mohlo zahrnovat přímý lov velkých vajec nebo snížení počtu kořisti v důsledku lovu, ale že ačkoli to „může přispět k celkovému poklesu počtu velkých vajec v jižní Africe, je nepravděpodobné, že by to vysvětlilo náhlý místní pokles“. .“

Jiná studie z roku 2016 naznačila, že v Jižní Africe zbylo jen několik stovek žraloků bílých ve srovnání s předchozími odhady několika tisíc.

Navíc analýza DNA žraločí tkáně ukázala, že genetická rozmanitost jihoafrických bělochů je výjimečně nízká, což je činí zranitelnějšími vůči vnějším šokům, jako jsou nemoci nebo změny životního prostředí.