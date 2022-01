Roku’s Live TV District je novým domovem živého a lineárního televizního vysílání

Tento malý vysílací box je vše, co potřebujete k přihlášení do živého televizního vysílání. Fotografie : Alex Kranz / Gizmodo

Dnes Roku vyhozen Live TV Zone je platforma pro veškerý živý a streamovaný obsah. Pokud používáte průvodce živým televizním kanálem Roku nebo se přihlásíte k odběru streamovacích aplikací, jako je YouTube TV, Hulu s živou TV nebo Sling TV, budete mít přístup k možnostem živého vysílání. Přímo z Oblast živého televizního vysílání.

Zapněte Roku TV nebo streamovací zařízení, abyste získali přístup k Live TV Zone. V levé navigační nabídce přejděte dolů na Soubor živá TV Výběr. Můžete také vyhledat Live TV Zone. Jakmile se tam dostanete, uvidíte soubor Lineární chronologie, stejně jako loňský televizní průvodce, To vám pak umožní bezmyšlenkovitě procházet stovkami možností a stále se tím vším cítit ohromeni.

v poště oznamující Nová funkce, Roku říká, že přidala nového živého televizního průvodce Částečně proto, že lidé stále používají své televizory tímto způsobem. Roku cituje soubor Průtokový sken (PDF odkaz), který odhalil, že 61 % uživatelů bez klasické kabelové televize stále sleduje živé vysílání několikrát týdně.

Zpět k předchozí televizní zkušenosti – dobře, Prostě před několika lety – Na jiných streamovacích platformách došlo k oživení. Například Google TV má kartu Živě, která integruje seznamy kanálů z libovolné aplikace, která je podporuje. na mém Chromecast s Google TVProcházím svými seznamy YouTube TV a pak mě na konci kolotoče pustím do televizních pořadů Pluto. Usnadňuje mi to vidět, co je na displeji, i když stále netuším, co mám sledovat, než se dostanu na konec seznamu.

Amazon Fire TV Nabízí také lineární živé televizní seznamy v závislosti na nainstalovaných aplikacích. Uživatelé Apple TV zatím tuto možnost nemají.

Oblast živého televizního vysílání Roku se může zdát jako menší aktualizace ve velkém schématu věcí, ale je to krok zaměřený na udržení její platformy co nejplynulejší. Pro spotřebitele je rozhraní podobné tradiční placené televizi, což by mělo pomoci usnadnit přechod pro nové uživatele, kteří přerušují kabel. Pomůže také udržet tyto nové uživatele, protože se Roku snaží udržet svou dominanci ve streamování.

Roku vydělává peníze ze své platformy, nikoli z prodeje zařízení nebo TV. Její tržby šly maximálně nahoru Nedávné vklady, ale stále je v tomto oboru velká konkurence, ze strany poskytovatelů internetových služeb jako např Comcast do menších služeb vyhovujících neoprávněným zásahům Jako plexKterý, stejně jako Roku, nabízí řadu bezplatného „živého“ obsahu. Jak jsme viděli, jak jsou věci rychlé může se otočit V branži, když se hráč – řekněme Google – rozhodne zvýšit sázky za své nabídky služeb (hovořím samozřejmě o YouTube TV).

Ale, zjednodušeně řečeno, tato nová funkce usnadňuje používání Roku, což je pro uživatele přinejmenším dobrá věc.