Tisíce demonstrantů se tlačí v pařížských ulicích navzdory očkovacímu pasu COVID-19: „Naše svobody umírají“

V Paříži i jinde chodily tisíce lidí francouzština Sobotní města již čtvrtý týden protestů proti COVID-19 Zdravotní povolení každý v zemi bude brzy muset vstoupit do kaváren, vlaků a dalších míst.

Demonstrace se konaly dva dny poté, co francouzská ústavní rada schválila většinu ustanovení nového zákona, který rozšiřuje místa, kam je nutné vstupovat se zdravotními povoleními.

Od pondělí bude karta ve Francii vyžadována pro přístup do kaváren, restaurací, na dálkové cesty a v některých případech i do nemocnic. Už to bylo místo pro kulturní a zábavní zařízení, včetně kin, koncertních sálů, sportovních arén a zábavních parků s kapacitou více než 50 lidí.

Francouzská policie se v Paříži střetla s antivirovými demonstranty

S francouzskou pořádkovou policií v pohotovosti pochodoval Paříží převážně mírumilovný dav s nápisy: „Naše svobody umírají“ a „Vakcína: Nedotýkejte se našich dětí“. Někteří byli také znepokojeni tím, že vláda do 15. září stanovila povinné očkování proti COVID-19 pro zdravotnické pracovníky.

Desítky pouličních protestů vypukly i v dalších francouzských městech, včetně Marseille, Nice a Lille. Francouzské ministerstvo vnitra uvedlo, že po celé zemi bylo 237 000 demonstrantů, včetně 17 000 v Paříži.

Odpůrci tvrdí, že přenos viru omezuje jejich pohyb a implicitně činí očkování povinným.

Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že většina lidí ve Francii podporuje zdravotní povolení, která prokazují, že lidé byli očkováni, nedávno testováni negativně nebo se zotavili z COVID-19.

Francouzští demonstranti odmítají návrh zákona vyžadující průchod vakcín

Pařížanka Morell (55), která odmítla uvést své příjmení, řekla agentuře AP, že protestuje zejména proti „povinnému maskovanému očkování … je to neuvěřitelná rána pro naše základní svobody“.

Samostatný protest organizovaný krajně pravicovým politikem Florianem Philippotem shromáždil tisíce lidí poblíž ministerstva zdravotnictví v centru Paříže. Mnozí vztyčili francouzskou vlajku a vyzvali francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby odstoupil.

„Tady nemáš COVID, ale máš vztek!“ Philippot řekl davu a vyzval k bojkotu míst vyžadujících provoz.

Na ostrově Reunion, francouzském regionu v Indickém oceánu, který je kvůli nárůstu infekcí částečně zablokován, tisíce lidí protestovaly proti přenosu viru.

znovuotevření Eiffelovy věže; Od příštího týdne jsou vyžadovány průkazy COVID

Francie zaznamenává denně více než 21 000 nových potvrzených případů viru, což je prudký nárůst před měsícem. Od začátku pandemie ve Francii na virus zemřelo více než 112 000 lidí.

Více než 36 milionů lidí ve Francii – asi 54% populace – bylo plně očkováno. Nejméně 7 milionů lidí dostalo svou první vakcínu od doby, kdy Macron oznámil požadavek na zdravotní povolení 12. července.

Stále více evropských zemí implementovalo virová povolení, z nichž každá má jiná pravidla.

Italský „Zelený koridor“ vstoupil v pátek v platnost. Dánsko je průkopníkem v předávání vakcíny s malým odporem. V Rakousku je nutný vstup do restaurací, divadel, hotelů, sportovních zařízení a kadeřnictví. V Německu vedly antivirové protesty v Berlíně minulý víkend k násilným střetům s policií.