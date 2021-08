Ash Crimson a nováčci odhalení pro King of Fighters 15, vydané 17. února 2022 se seznamem 39 postav

V náhledu gamescom 2021 byl upuštěn nový trailer na King of Fighters 15. Během promo akce bylo 17. února 2022 odhaleno vydání King of Fighters 15.

Uvedl také, že „39 bojovníků [will] Získejte prsten. Zdá se, že to znamená, že King of Fighters 15 bude mít základní seznam 39 postav.

Upoutávka také krátce ukázala, že Ash Crimson, hlavní hrdina příběhu Ash Tales, se vrátí ke králi bojovníků 15. Kvůli událostem v králi bojovníků 13 byl Ash v podstatě vyřazen z existence.

Porážka Verše, posledního šéfa Král bojovníků 14, však vedla k návratu mnoha postav jako Ash Crimson, Yashiro, Shermie, Chris a mnoha dalších.

V nejnovějším přívěsu jsme také nakoukli ke dvěma nejmenovaným nováčkům. Nováčkem je žena s modrobílými vlasy, žlutou bundou, černou čepicí a několika dírami v uchu. Druhým nováčkem je žena tmavé pleti s blonďatými a purpurovými vlasy a nosí brýle.

O nováčcích se toho moc neví, ale jsou výslovně zmíněni jako dvě z hlavních postav zapojených do běžeckých akcí Krále bojovníků 15.

Toto nové video nám také poskytlo první pohled na uživatelské rozhraní a obrazovku výběru postav pro King of Fighters 15. Podívejte se na vše níže:

