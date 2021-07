DC ohlašuje novou minisérii Batmana od filmového spisovatele Batmana

Zatímco ještě musíme počkat trochu déle Bat-man Abychom mohli debutovat v kinech, vypadá to, že brzy získáme jedinečný příběh od spisovatele filmu. Ve středu to oznámilo hlavní město Batman: Impostor, série tří čísel ve formátu Prestige, která má být vydána v říjnu. Seriál napsal Mattson Tomlin, který se podílel na psaní scénářů Bat-man Spolu s Mattem Reevesem a Peterem Craigem pracovali také ve filmech jako Síla projektu A malá ryba. Tomlin bude spolupracovat s umělcem oceněným Eisnerem Andreou Sorrentinem, jehož dílo zahrnuje Green Arrow, Joker: Killer Smile, A Batman: The Smile Killer.

na Batman: ImpostorMise Bruce Waynea jako Batmana trvá už asi rok, ale může si uvědomit, že to má vliv. Bohužel si vytvořil opravdu silné nepřátele. Všichni tradiční Gothamští powerbrokers jsou rozrušení z narušení, které Batman přinesl do města … a zdá se, že někdo má plán, jak ho zneškodnit. Je tu druhý Batman, který kráčí po střechách a uličkách Gothamu – a tento nemá žádné výčitky ohledně zabíjení zločinců, ať už naživo nebo na kazetě.

S plnou silou policejního oddělení města Gotham a bohatým a mocným Gothamem na hlavě musí Batman najít tohoto podvodníka a nějak objasnit jeho jméno … Ale jak můžete prokázat svou nevinu za maskou?

„Jako celoživotního fanouška Batmana bylo uskutečnění mého kurzu v Gotham City splněným snem,“ uvedl Tomlin ve svém prohlášení. Vezmeme-li si otázku „Co když je Batman skutečný?“ „Co nejpravděpodobněji vykouzlit neuvěřitelný potenciál, který nebyl v komiksu nedávno prozkoumán. Batman: Podvodník zachází s Brucem Waynem a lidmi kolem něj jako s tragicky chybnými a viditelně pravdivými překážkami, kterým Batman čelí v realitě, která úzce zrcadlí naše vlastní. “

„Být roky jeho fanouškem je spolupráce s Andreou Sorrentinovou absolutním darem,“ dodal Tomlin. „Jeho zářivá grafika a skutečně geniální designy posunuly tento příběh do nových výšin a ohromující barvy Jordiho Belaira mě při prvním DC výletu opravdu zkazily.“

Sorrentino zopakoval, co řekl: „Na Batmanovi jsem pracoval jako vedlejší postava ve dvou knihách, ale bylo to poprvé, co jsem měl příležitost pracovat na titulu Batman, a bylo to skvělé.“ „Od dětství jsem byl velkým fanouškem Batmana a sledoval jsem Batmana Tima Burtona v roce 1989, takže dostat šanci pracovat s Mattsonem a Jordiem na této hře na Caped Crusader byl takový dárek k brzkým narozeninám!“

Batman: Impostor Debut v tisku a na zúčastněných digitálních platformách (anglická verze) proběhne v úterý 12. října. Série bude navíc shromážděna ve formátu vázané desky, který bude k dispozici 22. února 2021. Lokalizované tiskové edice série budou také vydávány v den a datum v následujících regionech: Španělsko, Německo, Brazílie, Mexiko, Itálie, Francie, Rusko , Česká republika, Polsko a Japonsko, Jižní Korea, Turecko a Argentina.

