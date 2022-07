Zůstaňte flexibilní a zdraví, jak stárnete

Cítíte se často strnulí a těsní? Pozorujete časté bolesti? Může to mít dobrý důvod. „Jak stárneme, ztrácíme tekutinu a pružnost v našich kloubech a svalech,“ říká Lynn Millar, MD, členka American College of Sports Medicine (ACSM). Tyto účinky stárnutí – spolu se stavy, jako je artritida, roky ohýbání se u počítače nebo opakované pohyby při zahradničení – mohou způsobit, že budete méně flexibilní a snížíte rozsah pohybu.

Kromě způsobení Bolest zad A další každodenní bolesti, nedostatek flexibility může ztížit každodenní úkoly, jako je zvedání vidlice, která spadla na zem, nebo kroucení krku, abyste se mohli při řízení dívat přes rameno. Tento nedostatek flexibility také snižuje vaši schopnost zapojit se do kardiovaskulárních a silových cvičení, říká Michael Rogers, ředitel výzkumu Centra pro fyzickou aktivitu a stárnutí na Wichitské státní univerzitě.

Pravidelný strečink je pohodlný, snadno proveditelný a může pomoci udržet vaši flexibilitu, což je důvod, proč American College of Sports Medicine doporučuje provádět ho dvakrát nebo třikrát týdně, a pokud možno častěji. Zde je návod.

Chcete-li najít protahovací program, můžete se obrátit na místní komunitní centrum nebo tělocvičnu. Ale v závislosti na vaší fyzické kondici, show na těchto místech pro vás mohou nebo nemusí být to pravé. Můžete se také podívat na strečinkové rutiny pro seniory na Kanál YouTube National Institute on Aging. Další možnost: Požádejte svého lékaře o návštěvu fyzioterapeuta, který vás může naučit personalizovanou rutinu. Kondiční trenér by mohl udělat totéž.