Crash Team Rumble startuje 20. června, uzavřený beta test je nastaven na 20. až 24. dubna

Online hra pro více hráčů čtyři na čtyři Tým Crash Rumble PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 a Xbox One vycházejí 20. června, vydavatel Activision a vývojář Toys for Bob oznámit.

Od 20. do 24. dubna poběží uzavřený beta test, ke kterému se uživatelé mohou dostat po předobjednání hry. Coco, Crash, Dingodile, Neo Cortex a Tawna poběží na třech mapách.

Standardní edice za 29,99 $ bude obsahovat kopii hry a Premium Battle Pass pro první sezónu hry.

Deluxe edice za 39,99 $ bude obsahovat obsah standardní edice plus prémiovou bitevní basu pro druhou řadu, okamžité odemknutí 25 úrovní pro první řadu a „počáteční digitální balíček“, který obsahuje „blokovací“ vzhledy a vybavitelné předměty.

Zde je přehled hry přes Activision:

na

Tým Crash Rumble bere Srážka bandicootů zcela novým a nečekaným směrem, postaví ikonické hrdiny a padouchy série v týmové soutěži čtyři na čtyři. V každém zápase mají oba týmy za úkol ukořistit více plodů wumpa než ten druhý. Hráči budou uhánět, skákat, klouzat a skákat přes rozmanité a nebezpečné mapy, zatímco budou závodit o to, kdo jako první chytí a nasbírá dostatek Wumpa k vítězství! Každý hrdina má jedinečné dovednosti a schopnosti, které mohou hráči přinést do zápasu v kombinaci se speciální schopností. Týmová práce je nedílnou součástí každého zápasu, protože hráči musí spolupracovat, aby nasbírali a skórovali co nejvíce ovoce Wumpa, posbírali klíčové drahokamy, aby zvýšili své skóre a zabránili soupeři v skórování.

Sbírejte ovoce Wumpa a vyhazujte je před druhým týmem na různých mapách spolu s hrdiny a padouchy. Havárie bytost; Všichni přinášejí své jedinečné schopnosti, aby jejich tým „polykal“ více ovoce než tým protivníků.

Základní pojmy

mapy Otevřené arény založené na místech napříč multivesmírem. Přicházejí v různých velikostech, rizikovosti a vertikálnosti. Každá obsahuje unikátní artefaktové stanice, které lze aktivovat a drasticky změnit průběh zápasu.

Wumpa – Ovoce a sběratelské předměty, které hráči vkládají do banky Wumpa; Skóre dost Wumpa na vítězství.

– Ovoce a sběratelské předměty, které hráči vkládají do banky Wumpa; Skóre dost Wumpa na vítězství. klec – Obsahuje Wumpu, jednu rozbijte a seberte ji – „Základní truhly“ mají pět Wumpa, zatímco „3x truhly“ mají 15 Wumpa.

– Obsahuje Wumpu, jednu rozbijte a seberte ji – „Základní truhly“ mají pět Wumpa, zatímco „3x truhly“ mají 15 Wumpa. banka – Když padne Wumpa, každý tým má svůj vlastní gól.

– Když padne Wumpa, každý tým má svůj vlastní gól. Archeologie Sběratelské předměty, které jsou uloženy ve starověkých stanicích, aby aktivovaly energii určenou pro tuto stanici.

Sběratelské předměty, které jsou uloženy ve starověkých stanicích, aby aktivovaly energii určenou pro tuto stanici. Starožitnosti stanice – kde jsou uloženy stopy, které mají být aktivovány; Každý typ stanice pomáhá týmům jedinečným způsobem.

– kde jsou uloženy stopy, které mají být aktivovány; Každý typ stanice pomáhá týmům jedinečným způsobem. posiluje – Po ukořistění sady drahokamů jsou hráči oceněni procentuálním zvýšením za každou wumpu vstřelenou týmem hráče. drahokamy – hráči na tyto předměty skočí, aby je zajali pro svůj tým; Pokud je zabrán celý hromádka drahokamů, tým tohoto hráče získá Wumpa Boost.

– Po ukořistění sady drahokamů jsou hráči oceněni procentuálním zvýšením za každou wumpu vstřelenou týmem hráče. hrdina Hratelné postavy. Každý má jedinečné schopnosti a styly pohybu. Jedinečné statistiky včetně zdraví, schopnosti Wumpa, boje, mobility a obtížnosti.

Hratelné postavy. role Šampioni jsou výjimeční v jedné ze tří různých rolí (nahrávač, blokátor, podporovatel). Hráči musí být strategičtí, když sestavují tým, který může pokrýt všechny role, které se navzájem doplňují.

úřady Hráči se speciálními schopnostmi mohou svou postavu vybavit další speciální doplňkovou schopností, která se aktivuje, když hráči hrají za svého hrdinu. Může být aktivován, když je elektroměr plný.



Postavy

Charakterové schopnosti – Tři role pro šampiona: střelec, blokař a posilovač. Hrajte jako a s kterýmkoli ze svých oblíbených hrdinů nebo padouchů z Crash Universe Každá postava má své vlastní jedinečné přednosti, pohyby a schopnosti, které lze strategicky využít k vítězství v každém zápase

– Tři role pro šampiona: střelec, blokař a posilovač. Hrdinské role (tři) střelec – Primární úlohou je sbírat body Wumpa a vkládat jejich body do Wumpa Bank svého týmu. Mysl – Hlavní úlohou je bránit banky, připravovat se na útok na nepřátele, aby zasáhli wumpa a zabránili jim skórovat. Posilovač – Jsou výjimečně dobří ve sbírání drahokamů, přičemž jejich primární rolí je sbírat drahokamy, aby zvýšili wumpa skóre svého týmu, a aktivovat Relic Stations, aby jejich tým získal výhodu.



herní verze