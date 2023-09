Vancouver Travel 2023: Cestujte do Paříže a Berlína rychle

Stejné části francouzštiny a němčiny, aby váš itinerář jiskřil.

Chcete jít spát v jedné evropské prázdninové destinaci, která si zaslouží slintat, a probudit se někde jinde?

Nový lůžkový vlak spojí Paříž ve Francii a Berlín v Německu a umožní cestujícím ušetřit na nákladech na ubytování v hotelu při cestování mezi těmito dvěma globálními destinacemi.

Noční brána, provozovaná rakouskou železniční společností ÖBB, v současnosti nabízí širokou škálu vlaků po celé Evropě, včetně několika možností v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Itálii a Švýcarsku. Vlak také nabízí trasy do Francie, Belgie, Chorvatska, Polska, Slovenska, Slovinska, České republiky, Maďarska a dalších.

Cestovatelé si brzy budou moci vychutnat návrat kdysi oblíbené noční železniční dopravy spojující „City of Lights“ s německým „šedým“ městem (ačkoli Berlín má k šedé daleko). Berlín je hlavním městem graffiti Evropy s pestrobarevnými nástěnnými malbami a štítky, kam až oko dohlédne.

Nová služba bude zajišťovat železniční dopravu z Berlína do Paříže s odjezdem večer a příjezdem k domovu Eiffelovy věže ráno, včas na kávu a croissant (a možná i macaron nebo dva).

Spuštění nové služby se očekává do konce roku.

Jak koupit letenky z Berlína do Paříže s Nightjet

Přestože lístky na velmi očekávanou skladbu ještě neklesly, humbuk vyvolal spoustu rozruchu, což znamená, že se na to budete chtít podívat webová stránka A na sociálních kanálech Nightjet, aby zjistili, kdy to dělají. Paříž a Berlín jsou dvě nejoblíbenější města v Evropě a letenky na praktické a cenově dostupné spojení mezi nimi se pravděpodobně rychle vyprodají.

Mezitím si však můžete užívat služby v dalším nočním vlaku mezi idylickými městy Vídní a Paříží v Rakousku. Itinerář bude pravděpodobně podobný tomu, co bude nabízeno z Berlína. V současné době se v rozbalovací nabídce zobrazuje Německo jako možná možnost pro Paříž, ale poté uživatele přesměruje do Vídně.

Trasa odjíždí z Vídně těsně po 19:30, poté se během noci několikrát zastaví, než dorazí těsně před 10:00 do Paříže.

Obrázek přes Nightgate

Co je Open Jaw a jak mi může zlepšit zážitky z cestování?

„Otevřená čelist“ označuje itinerář, ve kterém se město, do kterého cestovatel cestuje, liší od města, ze kterého odlétá, což je na rozdíl od klasického letu „zpáteční“, kde přílety a zpáteční lety zahrnují totéž. města.

V mnoha případech vám cestování do jiné destinace, než kam letíte domů, může ušetřit stovky dolarů. Může se to zdát neintuitivní – a nefunguje to za všech okolností – ale poskytuje řešení pro úsporu peněz pro mnoho lidí, kteří chtějí ušetřit nějaké peníze na dovolené. Tyto výlety samozřejmě také znamenají, že cestující místo jednoho uvidí alespoň dvě místa, což znamená, že získají dva různé zážitky.

Pro cestující z mezinárodního letiště ve Vancouveru (YVR), kteří chtějí letět na letiště Berlin Brandenburg Airport (BER) a letiště Paris Charles de Gaulle (CDG), může být rozumné rezervovat si dvě letenky zvlášť.

Například let s odletem z YVR do BER 12. prosince stojí 355 USD včetně všech daní a poplatků, pokud souhlasíte s přenocováním v Paříži na jedné ze dvou zastávek (to je dost času na opuštění letiště).

Zpáteční let z CDG do YVR 27. prosince stojí 479 USD včetně všech daní a poplatků. Celkem tyto lety stojí 834 dolarů, což je téměř polovina ceny, kterou byste zaplatili za zpáteční letenku do Berlína. Paříž však za tuto cenu nabízí některé zpáteční lety.

Cenový kalendář na Letenkách Google můžete použít k procházení nejlevnějších možností pro dobu vaší cesty. K získání těchto výsledků budete muset vybrat „jednosměrné“ lety.

Obrázek přes Google Trips