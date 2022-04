Anketa: Připadají vám různé verze Sonic Origins a balíčků DLC matoucí?

Jsme si jisti, že mnozí z vás byli stejně nadšení jako my, že se konečně dočkali oficiální potvrzení kteří což Sonic Origins Dorazí 23. června, v den 31. výročí ježek Sonicna Mega Drive. To jsou některé z nejvíce rotovaných her v historii, pravda, ale tato sbírka vás přináší Sonic 3 Poprvé po letech zpět v mixu na konzoli – tvaruje se to jako lahodný balíček.

Jsme si však také jisti, stejně jako my, že mnozí z vás byli zmateni při pohledu na zbytečně složitou zápletku Sega podrobně popisující různé verze hry a nabízené DLC. Pojďme se blíže podívat na to, co je součástí, ano?

Různé edice Sonic Origins a balíčky DLC – co získat a kolik to stojí

Za prvé, toto je graf Web Sega Znovu, pokud jste vynechali:

Pojďme si to tedy rozebrat podle grafu a našeho současného chápání. Prozatím jsme použili ceny z jiných platforem, protože stránka Nintendo eShop pro hru v době psaní tohoto článku neexistuje.

Sonic Origins Standard Edition

náklady: 39,99 $ / 32,99 GBP

Zahrnuje:

Sonic Origins Digital Deluxe Edition

náklady: 44,99 $ / 36,99 GBP

Zahrnuje:

základní hra

Náročné mise

Animace postav hlavního menu

Hlavní nabídka ovládání ostrůvkové kamery

Hudební ostrov animace hudební postavy

Další skladby z titulů Mega Drive Genesis

Chybějící:

Extra 100 mincí

Tapeta na poštovní schránku

Sonic Origins Start Dash Pack

náklady: neznámý (ale Zahrnuto zdarma s digitálními předobjednávkami pro obě verze hry)

Zahrnuje:

Extra 100 mincí

Otevřený zrcadlový režim *

Tapeta Letterbox (také součástí balíčku Premium Fun, ale ne digitální luxusní edice

* Zdá se, že zrcadlový režim lze odemknout v základní hře a jednoduše se odemkne od začátku pomocí obsahu ke stažení, Vyplývá to z japonské tiskové zprávy

Zábavný balíček Sonic Origins

náklady: Neznámý („brzy“ podle umístění)

Zahrnuje:

Náročné mise (také součástí Digital Deluxe Edition)

Tapeta Letterbox (také součástí Start Dash Pack, ale ne digitální luxusní edice

digitální luxusní edice Animace postav hlavní nabídky (také součástí Digital Deluxe Edition)

Ostrovní ovládací prvky hlavní nabídky fotoaparátu (také součástí Digital Deluxe Edition)

Animace postav Music Island (také součástí Digital Deluxe Edition)

Balíček klasické hudby Sonic Origins

náklady: Neznámý („brzy“ podle umístění)

Zahrnuje:

Další skladby z titulů Mega Drive Genesis (zahrnuté v Digital Deluxe Edition)

Eh, proč je to tak složité?

Na druhou stranu se očekává, že Sega bude chtít z některých nejpopulárnějších videoher v historii vyždímat každý poslední cent, i když máte asi 40 dalších způsobů, jak si zahrát některé z těch zahrnutých.

Tak to zase rozhodně nemusí být. To je úžasné složitý. Nedostatek jasnosti v tom, co přesně je v základní hře odemykatelné, oproti tomu, co je exkluzivní pro DLC – plus nedostatek individuálních cen DLC – dělá z celého tohoto grafu „řešení“ téměř jako Nintendo.

Nejprve jsme si mysleli, že stahovatelný hudební obsah by mohl být způsob, jak Sega pokrýt licenční náklady pro původního skladatele Sonic Masato Nakamuru, nebo dokonce pro držitele práv na skladby Sonic 3 (o kterých se dlouho šuškalo, že Michael Jackson a jeho skladatelský tým napsali). Ale, Vypadá to, že DLC může přidat hudbu jiný zvukové hry Nezařazeno do skupiny (pokud víme) jako Sonic SpinballA 3D výbuch A Klouby Chaotix. Tyto hry mají nějakou klobásu, jistě… ale nejsme si jisti, že bychom zaplatili navíc, abychom je slyšeli procházet seznamem BGM.

Za vydáním DLC pro hry, které lze hrát mnoha a mnoha způsoby, je také podráždění z portálových režimů společnosti Sega. Mnoho Jiné zpusoby. Na samotném Switch jsou ve skutečnosti nejméně tři další způsoby, jak hrát Sonic 1. Příplatek za DLC je povinen udržet prolézač fanoušků, kteří se drželi Sonic a Sega skrz naskrz.

Nechápejte nás špatně, jsme z této kolekce nadšeni, zvláště teď, abychom se podělili sonická mánie Vývojář Headcannon potvrzeno. Je jen nepříjemné, že po zdánlivě tvrdé práci a zapojení správných lidí do vývoje Sega odešla a zkazila věci složitým souborem zbytečných voleb, které učinily nejvěrnější fanoušky společnosti.

Výše uvedené informace budeme aktualizovat, jakmile přijdou nové podrobnosti týkající se cen a odemknutí. Mezitím nám níže sdělte své myšlenky.