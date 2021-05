Asi 40% českých otců čerpá placenou otcovskou dovolenou

analyzovat

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu si otcové v České republice od února 2018 po narození dítěte vzali 150 000 krátkodobých placených volno z práce .

Podle nové směrnice Evropské unie musí být placená otcovská dovolená v České republice prodloužena na 10 pracovních dnů do srpna 2022.

Sedmidenní volno, které rodičům umožňuje požadovat až 70% jejich výplat, bylo zavedeno s cílem podpořit zapojení raného otce do péče o malé děti. Od té doby se v zemi narodilo kolem 350 000 dětí.

