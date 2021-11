Garbine Muguruzaová porazila Annette Kontaveitovou o první titul na okruhu WTA Finals, sportovní zprávy

Španělka Garbine Muguruzaová si ve středu připsala svůj první titul na okruhu WTA, když v mexické Guadalajaře porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6-3 7-5.

Po výměnných přestávkách na začátku zápasu se šestý nasazený odklonil od obrany Kontaveitové a otočil se v brejku v sedmé hře, protože Estonka udělala během prvního setu čtyři dvojchyby, vzala si téměř polovinu svého prvního podání a bojovala s . chyby.

Kontaveitová, která hrála největší hru své kariéry, se ve druhém setu uklidnila a v sedmé směně proměnila stopku.

Nedokázala však udržet tempo, protože dvojnásobná grandslamová vítězka se odmítla vzdát a v 10. hře rozpoutala silný forhend, aby vyrovnala skóre a udržela set.

Muguruzaová, která během celého zápasu získala téměř 70 % svých prvních bodů na podání, znovu zlomila Kontaveitovou, aby zápas ukončila, zhroutila se na hřiště s rukama ve tváři, než zasalutovala soupeřce a objala ji do sítě.

„Pamatuji si, když jsem (Steve Simon, generální ředitel WTA) byl na US Open a on mi řekl, že Guadalajara by mohla být potenciálem pro finále, a já si říkal: „Ach můj bože, musím to zvládnout,“ a teď Podívejte se, „Jsme tady,“ řekla Muguruzaová, než zvedla Billie Jean King Cup před davem milenců.

„Pro mě bylo snem hrát tady.“

Pro Muguruzaovou to bylo čtvrté vystoupení ve finále sezóny a její první v mistrovském utkání. Její vítězství zajistilo Španělsku historicky první titul na okruhu WTA Finals a při pondělní aktualizaci žebříčku bude znamenat konec roku jako světová trojka.

Minulý měsíc vyhrála v Chicagu a v březnovém dubajském finále porazila Češku Barboru Krejkovou a získala svůj největší titul od zisku druhého velkého titulu ve Wimbledonu v roce 2017.

„Je to jen další důkaz toho, že si myslím, že jsem v nejlepší chvíli své kariéry,“ řekla Muguruzaová a dodala, že by to oslavila nějakou tequilou.

„Zkušenosti, které mám teď, tenis, způsob, jakým se chovám, si myslím, že je ve skutečnosti mnohem lepší než předtím.“

Krejšíková a její česká partnerka Kateřina Siniaková zůstaly v Guadalajaře neporaženy, když ve finále porazily nejlepší nasazenou Hsieh Su Wei z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie 6-3 6-4 a získaly titul ve čtyřhře.