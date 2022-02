Důvod, proč Matt Damon souhlasil s rytím na EuroTrip

Během sezení „Zeptej se mě na cokoliv“. redditDamon vysvětlil, jak se dostal do „EuroTrip“ jako punk rocker Donnie. Film napsali Jeff Schaeffer, Alec Berg a David Mandel. Ti tři mají vazby na Damona během společného času na Harvardově univerzitě. Damon zašel tak daleko, že skupinu popsal jako „tři nejlepší komické spisovatele na světě“.

Potřebovali však víc než jen komunikaci – k jejímu uskutečnění bylo zapotřebí velké náhody. Když se „EuroTrip“ produkoval v Praze, Česká republika, Damon náhodou natáčel „The Brothers Grimm“ ve stejném městě. Damon vzpomíná:

Řekli: ‚Přijdeš a zahraješ tohle, víš, Henry Rollins‘ trochu bláznivá, špatná verze předměstské, víš, chlape z punkové kapely? A já řekl: Ano, jsem v Praze.

Donnieho postava byla vizuálně jedinečná a Damon se zavázal pomáhat svým přátelům. Vzhledem k tomu, že pro svou roli ve filmu The Brother’s Grimm nosil paruku, souhlasil s oholením hlavy a piercingy a tetování dotvářely punk rockerský vzhled. Ačkoli to byla vedlejší role, byla součástí podněcující události, která poslala Scottyho a Coopera do Evropy. A spojení se scénáristy nebylo jediným důvodem, proč Damon souhlasil, že se objeví v „The Euro Trip“. Herec zašel tak daleko, že film nazval „rodinnou záležitostí“.