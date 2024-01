Premiér Petr Fiala (ODS) podle dnešní zprávy Seznamu Zpravy v majetkovém přiznání neuvedl, že je vlastníkem akcií Podnikatelské družstevní záložny (PDZ). Za chybu mu nyní hrozí pokuta 50 000 Kč.

Web uvedl, že to bylo odhaleno při vyšetřování podezřelých finančních transakcí ve finanční instituci. Premiér řekl, že má běžný účet u družstevní záložny, o kterém si neuvědomil, že má ve firmě podíl. Fiala na Twitteru uvedl, že začal hledat, jak situaci napravit, a žádá o doplnění chybějících informací.

Před nělíko dny mne kontaktoval Janek Kroupa z redakce Seznamu se zážít o zádzku. Na ní mi sdělí informations, kére se tejály sporů třetích osob kolem družstevní zálágny, v níž jsem měl černou let účet. Nazletne mi pozlal nekolik odasek, na nes jesem detylnek otbovdel.… — Peter Fiala (@P_Fiala) 22. ledna 2024

Politici a vysocí státní úředníci jsou povinni podávat majetková přiznání každý rok podle zákona o střetu zájmů.

Fiala řekl Chesnam Spravy, že si neuvědomil, že účet družstevní záložny je akcionářem, dokud se neobjevil dotaz. „Myslel jsem, že je to běžný bankovní účet. Moje chyba, omlouvám se,“ řekl.

Fiala řekl, že to byla normální bankovní transakce. „Účet jsem měl od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem vložil ve dvou krocích, nejprve 700 000 Kč a poté 250 000 Kč. Nevyužíval jsem žádné finanční produkty, měl jsem pouze jeden účet. Vkládání a výběr peněz probíhal bankovním převodem , '' řekl.

Fiala za tu dobu podle zprávy zahrnul do své majetkové zprávy velmi malé částky. Ve svém prvotním přiznání v roce 2017 uvedl vůz Toyota v hodnotě 700 000 Kč a spotřebitelský úvěr 280 000 Kč. Od října do konce toho roku vykázal na Masarykově univerzitě mzdu 139 796 Kč a spotřebitelský úvěr 140 000 Kč. O svém téměř milionovém podílu v družstevní záložně se nezmínil ani v následujících letech, uvedl Seznam Zprávy.

Později server uvedl, že podnikatel Pavel Wurst, který byl dlouholetým společníkem PDZ, podal na vedení družstevní záložny trestní oznámení pro podezření z praní špinavých peněz a v roce 2020 nahlásil situaci volebnímu štábu Fialy.

„Účet jsem zrušil na podzim 2020 z důvodu rozhodnutí naší rodiny koupit byt v Brně. Pamatuji si jen nějaké informace z předvolebního období, možná nějakou kontroverzi,“ řekl Fiala Chesnam Spravy.

Policie podle serveru Wurstovy stížnosti neřešila, ale nyní už ano. Zpravodajský server citoval mluvčí družstevní záložny Dagmar Šežpalovou, která odmítla jakékoli náznaky, že by družstevní záložna porušovala zákon.

Družstevní záložna se od klasické banky liší tím, že kdo chce účet, musí být členem družstevní záložny a vlastnit akcie družstevní záložny. Fiala je jedním z nich. Seznam Zpravy začal loni vyšetřovat podezřelé finanční aktivity družstevní záložny poté, co server uvedl, že z družstevní záložny zmizelo 140 milionů korun na nákup střeliva pro Ukrajinu.

Fiala podle twitterového účtu za pět let osobně navštívil družstevní záložnu třikrát. „Ostatní zákazníky banky jsem nezkoumal, nevím, jestli jsem měl tu možnost, ale abych byl upřímný, nic takového by mě nenapadlo. Důležité pro mě je, že doporučení, které jsem měl, je, že účty jsou pojištěny standardně a záruka je licence ČNB,“ řekl.

Předseda vlády nyní bude muset zaplatit za to, co se vyhnulo. Ze zákona mu hrozí pokuty až do výše 50 000 Kč a přestupky. „Pokud bude mít ministerstvo podezření, že oznámení je nesprávné nebo neúplné, postoupí věc nesprávným orgánům,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.