Musíme si pamatovat, proč bojujeme za nezávislost

// = do_shortcode (‘[in-content-square]’)?>

Race Owen MS, Mluvčí ústavy Plaid Cymru

Když to píšu, téměř třetina velšských dětí žije v chudobě.

Nechte to zapadnout.

200 000 dětí ve Walesu žije v extrémní chudobě.

Usvědčující obžaloba Westminsterského dědictví. Pokud to není důvod k boji za nezávislost Walesu, nevím, co je.

Pro Plaid Cymru nikdy nešlo o nezávislost kvůli nezávislosti, ale spíše pro tisíce rodin, jejichž budoucnost závisela na tom, že se Wales stane spravedlivějším, prosperujícím a rovnoprávným národem.

To platilo před volbami a platí to i nyní.

Velšská nezávislost zůstává naším dlouhodobým důvodem jednoduše proto, že chceme lidem dělat životy lepší.

Lepší budoucnosti nebude sloužit jako člen nerovného národa.

Nerovná země, kde jsou platby za univerzální kredit na podporu nejzranitelnějších sníženy o 20 liber.

Nerovný národ, kde nedostaneme vládu, pro kterou hlasujeme.

Nerovný národ, kde životní náklady stoupají, zatímco příjmy lidí klesají.

Nerovný národ jako konzervativní vláda ve Westminsteru nadále podkopává náš Wales a Sinead.

Nerovný národ, kde se propast mezi bohatými a chudými prohlubuje.

Nerovný národ, kde je většina bohatství soustředěna v jednom městě – Londýně.

Nerovná země, kde jsou peníze velšských daňových poplatníků vynakládány na placení drahých projektů, jako je HS2, které nám nikdy neprospějí, zatímco projekty jako elektrifikace našich železnic nebo přílivová laguna ve Swansea Bay jsou vyřazeny.

Nestejná země jako její přátelé ve Westminsteru klopýtá z jedné špatně zvládnuté krize do druhé – pandemie koronaviru, nepolapitelné obchodní dohody, Afghánistán.

Pokud by se ale Wales osamostatnil, nebyli bychom vázáni takovými nerovnostmi.

Vždy dostaneme vládu, pro kterou jsme hlasovali.

Budeme mít moc ovládat naši ekonomiku – a zajistit její prosperitu.

Budeme mít moc rozhodovat o své budoucnosti sami.

Budeme mít sílu provést skutečnou změnu pro ty nejzranitelnější v našich společnostech.

Nepochybuji, že to dokážeme.

Funkce

HDP Walesu se pohybuje kolem 73 miliard liber (2018), což z Walesu činí 70. nejbohatší zemi na světě z téměř 200 nezávislých zemí. HDP na obyvatele ve Walesu cca. 21 000 liber (2018), 36. nejvyšší na světě (z přibližně 200), což znamená, že Wales má vyšší průměrné mzdy než Portugalsko, Španělsko, Česká republika a Řecko.

Globálně je tedy Wales relativně bohatý.

Naše daňová přiznání na obyvatele jsou vyšší než na Novém Zélandu.

V článku publikovaném na začátku roku 2020 profesor Mark Barry z Cardiffské univerzity odmítl myšlenku, že by Wales mohl být příliš chudý nebo příliš mladý na to, aby byl nezávislý. Pokud by to byla pravda, řekl by, Wales by byl jedinečný, jediné místo na Zemi, kde by nezávislá země se třemi miliony lidí nemohla přežít.

Hlavní otázkou je, zda naší ekonomice a našemu blahu nejlépe slouží Westminsterská elita, nebo něco běžnějšího po celém světě – kontrola našich záležitostí jako nezávislého národa.

Jsme také energeticky bohatou zemí s 15 procenty přílivové energie v Evropě.

Vyvážíme již dvakrát tolik elektřiny, kolik spotřebujeme, a jsme šestým největším vývozcem elektřiny na světě.

Mohli bychom udělat více, ale Westminster důsledně nedokáže investovat do projektů Walesu, jako je Tidal Lagoon ve Swansea Bay, které by zemi přinesly větší ekonomické výhody.

Nezávislý Wales nebude muset čekat, až vláda Westminsteru bude financovat naše „zelené“ projekty, a my budeme moci využívat výhod rekordně nízkých úrokových sazeb hlavně k pumpování naší ekonomiky a investic do projektů zelené energie.

Můžeme plně využít našich nádherných přírodních zdrojů, které mohou velšskému národu přinést skvělé daňové přiznání a příjem.

Víra

A co doprava? Pokud jde o dopravu, Velká Británie ve Walesu těžce selhala.

Wales má 11% britské železniční sítě, ale pouze 1% investic v posledních letech.

Výdaje na dopravu na obyvatele ve Walesu jsou méně než poloviční než v Londýně, který za poslední desetiletí zaznamenal řadu železničních projektů v hodnotě miliard liber.

Velšští daňoví poplatníci přispívají miliardami na HS2 navzdory škodlivému účinku na velšskou ekonomiku. Mezitím nebudou žádné Carmarthen do Aberystwyth nebo Aberystwyth do Bangor Railway – stále musíme cestovat přes Anglii, abychom se vydali z jihu do severního Walesu.

Mohli bychom také vyvinout Swansea Bay a metro Western Valleys – ale vláda Westminsteru jednoduše neposkytuje spravedlivý podíl finančních prostředků na jeho dodání.

Investice do infrastruktury jsou zásadní pro zlepšení ekonomické výkonnosti. Je načase, aby Wales převzal plnou kontrolu nad naší dopravní infrastrukturou se svobodou investovat a upřednostňovat naši infrastrukturu.

Opravdu si myslím, že Wales může být nezávislý a všichni bychom se díky tomu měli lépe.

Ať už tedy všichni procházíme pod jedním praporem nebo se zapojujeme do konverzací na sociálních médiích, musíme vzít energii a víru, kterou máme v nezávislém Walesu, a převést ji do rozhovorů s našimi krajany – ulice po ulici, komunita za komunitou, ti, kteří zůstávají nejistí. Nebo se obávají nezávislosti, ale jsou ochotni naslouchat.

Nezávislost je možná. Může dojít k nezávislosti. Nezávislost je normou. Je načase, aby se Wales připojil k mezinárodní scéně.