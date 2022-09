Iowa Theme Park porazil Disney’s EPCOT a získal mezinárodní ocenění

Nestává se každý den, že zrušíte EPCOT ze světa Walta Disneyho, když jde o cenu. Je to rozhodně důvod k oslavě zábavního parku v Iowě.

Je pravda, že rok 2022 nebyl tím, v co majitelé zábavního parku Lost Island ve Waterloo doufali. Přestože se jedná o rok otevření parku, jeho otevření ve večerních hodinách zabránil nedostatek pracovníků. Věci navíc narušil požár a skutečnost, že majitelé nemohli po dobu jednoho roku otevřít všechny hry. Snad se to všechno změní na jaře a v létě 2023.

Skvělá zpráva, kterou tento týden dostává Theme Park Lost Island, je, že The Dark The Park, jinak známý jako „Volkanu: Quest for the Golden Idol“, vyhrál nejlepší novou rodinnou atrakci pro rok 2022. Dnešní zábava. „Ikonická atrakce je jednou z typických her nového parku,“ říkají. Když téměř každý host přijde a řekne: ‚Udělejme to znovu,‘ řekl Eric Birch, majitel a generální manažer Lost Island. „Víš, ten výlet musí být dobrý.“

Zde je video ze skutečné jízdy:

Na druhém místě v této kategorii bylo Remyho Ratatouille Adventure na EPCOT-Walt Disney World:

Třetí místo obsadila jeskyně Pirates of Speelunker v Six Flags Over Texas:

Jumanji-The Adventure at Gardaland Resort v severovýchodní Itálii se umístil na čtvrtém místě:

Páté místo obsadili Chasseurs de Tornades na Futuroscope ve Francii. podle dobrý život FrancieJeho atrakce jsou „založeny na multimédiích, kinematografii a audiovizuálních technologiích, s 3D a 4D atrakcemi, některými světovými unikáty. Ale to ve skutečnosti neodpovídá tomuto naprosto zvláštnímu a bláznivému francouzskému zážitku.“

ABC z Iowy Vím, že Iowa nemusí být nejoblíbenějším státem k návštěvě, ale stále máme co nabídnout! Pomocí bezpočtu článků, webových stránek, seznamů a map jsme sestavili seznam některých z nejlepších a největších událostí, míst a atrakcí v Iowě pomocí každého písmene abecedy (což nebylo snadné)! Bohužel jsme nemohli zahrnout všechna skvělá místa ve státě (není dost písmen!), ale zde je abeceda Iowa ABC: READ Česká skupina představuje scénu „fast foodu“ uprostřed uzamčení COVID