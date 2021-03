Katar – Poražený český titul ve čtyřhře

. Čtrnáctý nasazený hráč získal první zlato v České republice na světovém turné FIVP Beach Volleyball World Tour. Na svém prvním světovém turné jako tým získali brazilští Evandro Concalves a Gustavo Carvalhos (Gutto) stříbrné medaile.

Bronz si vzali čtvrtý Američan Taylor Grop a Jacob Gibb. Toto je jejich druhá medaile z World Tour, po čtyřhvězdičkovém zlatém Chatumalu v roce 2019.

První sada zápasu o zlatou medaili byla velmi konkurenceschopná v 10-10, poté Perusic a Swainer rozdělili čtyřbodový běh a nikdy se neohlédli. Docela účinné blokování Swinera pomohlo peruánské sadě zůstat v čele, dokud nezasáhli vítěze. Na začátku druhého setu si otevřeli široký náskok a pohodlně cestovali za vítězstvím. Evandro a Gudo však vyrovnali 17-17 pomocí několika nevynucených chyb. Pohlaví však pokračovalo vítězstvím 2: 0 (21–16, 21–19).

„Nečekali jsme to a nemohu popsat pocity a emoce, které právě teď máme. Jsem velmi spokojen s naším výkonem během turnaje, protože to nakonec nebylo vzestupy a pády. „Nemáme žádnou nevýhodu kromě mé strany ve druhém setu finále, s čím jsem velmi spokojený, a mám trofej,“ řekl Swainer.

Ve věku 156 let Grop a Kip ovládli první set proti Knock Lucena a Phil Dollhouse ve všech American Classic o bronz mezi hráči a vyhráli ho s obrovským náskokem. Druhá však byla těžká bitva. V hotovosti museli Crop a Gibb připustit dva stanovené body Luceně a Dollhouse, než vstoupili do vítězství 2: 0 (21: 9, 23: 21).

Mezitím zvítězila Američanka Alex Alex Kleinmanová a April Rose ze Spojených států, což je popáté na světovém turnaji FIVP Beach Volleyball World Tour.

Světová dvojice, mistři světa Sarah Pawanová a kanadská Melissa Humana-Paradesová se v pátek usadila na stříbro. Nyní mají na opasku 11 medailí z World Tour.

Třetí místo a bronz obsadili Brazilci Agatha Betnarzuk a Eduardo Santos Lispova, kteří skončili třetí. Toto je jejich 16. medaile z 33 účastníků světového turné.

Oba týmy vstoupily do soutěže o zlaté medaile s novou energií a touhou po vítězství. V polovině prvního setu čelili Alex a April čtyřbodovému rozdělení Pawanem a Melissou. Poté, co Američané ve dnech 22. – 20. Dubna odmítli první stanovený bod pro Kanaďany a porazili vítěze, s častými změnami v načasování peněz, byla to opět bitva o každý bod. Těsný boj pokračoval i ve druhém setu, ale nakonec Alex a April ve své hře dosáhli větší přesnosti a vyhráli 2: 0 (22–20, 21–18).

„To znamená tolik! Jsme tak vděční, že jsme tady. Byli jsme zde velmi vítáni. Byl to fantastický zápas, běžel úžasně a bylo velmi vzrušující ho vymyslet, zejména na první akci, která se konala tak dávno. Pracovali jsme tak tvrdě, jak jsme mohli, a máme pocit, že existuje spousta prostoru pro zlepšení. Proti tomuto týmu to bylo tak těžké, bylo to, jako bychom se navzájem tlačili. Takže si budeme dělat poznámky, vrátit se a pokračovat v tvrdé práci, řekla April po získání trofeje.

MENAFN12032021000067011011ID1101745226