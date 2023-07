Očekává se, že čtvrteční sluneční bouře zviditelní polární záři v 17 státech

Očekává se, že čtvrteční předpověď sluneční bouře dá pozorovatelům oblohy v 17 státech USA příležitost zahlédnout polární záři, barevnou oblohu, která se objevuje, když sluneční vítr zasáhne atmosféru.

Polární záře, známá také jako polární záře, jsou často vidět na Aljašce, Kanadě a Skandinávii, ale jedenáctiletý sluneční cyklus, o kterém se očekává, že vyvrcholí v roce 2024, zviditelní světla ještě dále na jih. Před třemi měsíci byly v Arizoně vidět světelné obrazovky, Jde o třetí intenzivní geomagnetickou bouři od začátku současného slunečního cyklu v roce 2019.

Geofyzikální institut University of Alaska ve Fairbanks předpověděl polární záři ve čtvrtek na Aljašce, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Severní Dakota, Jižní Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, New Hampshire, Vermont, Indiana. , Maine a Maryland.

Aktivita Northern Lights byla také předpovídána pro Kanadu, včetně Vancouveru.

Očekává se, že světelné show budou viditelné nahoře v Milwaukee, Minneapolis, Helena, Montana, a níže na obzoru v Salemu v Oregonu; Boise, Idaho; Cheyenne, Wyoming; Annapolis, Maryland; a Indianapolis, podle institutu.

Centrum pro předpověď kosmického počasí Národního úřadu pro oceán a atmosféru uvedlo, že lidé, kteří chtějí zažít polární záři, by se měli držet dál od městských světel a že nejlepší časy sledování jsou mezi 22:00 a 2:00 místního času.

Polární záře nastanou, když sluneční magnetický vítr narazí na magnetické pole Země a způsobí, že atomy v horních vrstvách atmosféry žhnou. Světla se objevují náhle a mění se v intenzitě.

Geomagnetický index známý jako Kp řadí aktivitu polární záře na stupnici od nuly do devíti, přičemž nula je velmi neaktivní a devět je jasná a aktivní. Geofyzikální ústav Kp 6 předpovídá čtvrteční bouři.