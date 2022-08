Autopilot Tesla zabrání 40 nehodám denně kvůli SUA

Tesla Autopilot zabrání zhruba 40 nehodám denně, které by mohly být způsobeny náhlým nezamýšleným zrychlením (SUA). Tato zpráva pochází od ředitele programů autopilota společnosti Tesla Ashoka Elluswamyho, který Sdílejte tuto novinku během jeho workshopu na konferenci Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) v New Orleans začátkem tohoto léta. Později workshop zveřejnil na YouTube a sdílel ho na Twitteru.

Tyto předpovědi již byly použity k zabránění mnoha kolizí. Autopilot například zabrání přibližně 40 nehodám denně, kdy řidič omylem sešlápne plynový pedál na 100 % místo brzd. Ve videu autopilot automaticky brzdí a šetří tomu chlapovi nohy (7/12) pic.twitter.com/XtMssPT9cM – Aelluswamy 21. srpna 2022

Ashok ve videu vysvětluje, jak je autopilot schopen zabránit srážkám, a vyzdvihuje některé bezpečnostní prvky, kterými autopilot disponuje.

„Zde ukazuji konkrétní situaci, kdy lidé selžou, když omylem sešlápnou plynový pedál místo brzdového pedálu. Tito lidé například sešlápnou plyn v domnění, že sešlápnou brzdový pedál. Ale auto si uvědomí, že to dělá a míří ke srážce a automaticky přeruší akceleraci a sešlápne brzdy, aby zabránil srážce lidí.“

Ashok vysvětlil, že tento konkrétní řidič by spustil své auto do řeky, pokud by ho nezachránil autopilot. Sdílel další video, kde se osoba pokoušela vstát, ale místo brzdy sešlápli plynový pedál. Autopilot Tesla jim zabránil v nárazu do výlohy a chodců, kteří byli uvnitř.

Přestože autopilot zachrání mnoho lidí, Ashok zdůraznil, že zbývá zabránit dalším srážkám. Zúčastněte se případů, kdy řidiči špatně založí pedály a budou zachráněni autopilotem. Na jednom z videí způsobilo řidičovo rozhodnutí zařadit rychlostní stupeň a zpátečku v plné rychlosti jejich pád do garáže.

„Ačkoli je to velmi smutné, jsem rád, že se při této nehodě nikdo nezranil, prostě nedává smysl, abychom se srazili, když máme skvělý systém, který dokáže detekovat veřejné překážky,“ řekl.

Ashok také poukázal na tři věci, které by samořídící auto mělo být užitečné: bezpečné, pohodlné a přiměřeně rychlé. Celý workshop si můžete prohlédnout ve videu níže.

