Phil Spencer z Xboxu se vyjádřil ke špatnému uvedení Redfallu, „Jsem naštvaný sám na sebe“

když jsem to slyšel Trochu vtipnéXcast se chystal ukázat Philu Spencerovi z Xboxu v katastrofálním týdnu uvedení Redfallu, věděl jsem, že to bude show, kterou si nesmíte nechat ujít. A fungovalo to, přičemž Spencer byl téměř šokujícím způsobem upřímný ohledně toho, jak špatný byl start Redfall a jeho reakce na něj.

Na klip se můžete podívat níže, ale tady je to, co měl Phil říct ve formě textu níže:

„Není pro mě nic těžšího, než zklamat komunitu Xbox, a jen sledovat, jak komunita ztrácí víru, jsem zklamaný, zklamaný, jsem naštvaný sám na sebe,“ řekl Spencer. Znovu se podíváme na náš proces, vrátíme se k reklamě 60 snímků za sekundu, a pak jsme nedodávali 60 snímků za sekundu, to byla rána do brady, že jo, před dvěma týdny. Kritická reakce nebyla to, co jsme chtěli. [I will] Seber se, co se můžeme naučit? Jak můžeme být lepší? „

„Jedna věc, se kterou budu bojovat, je ‚co se stalo?“ Spencer pokračoval: „S kvalitou a provedením samozřejmě můžeme dělat věci, ale jednu věc, kterou nehodlám udělat, je lobovat proti kreativním aspiracím našich týmů. Jsem velkým zastáncem Arkane Austina, jejich dosavadní výsledky jsou skvělé, miluji spoustu jejich her, které postavili. Když byly spuštěny, nedosáhly svých vnitřních cílů. Myslím, že možná je trochu zjednodušující říci: „Pokud byste to odložili o tři měsíce, kreativní jádro hry by přineslo něco jiného, ​​než jak to udělalo.“

A pak, co dál, a dlouhodobé plány pro Redfall, kterých se navzdory tomuto přijetí nevzdali:

„Tým v Arkane přijímá v blízké době zpětnou vazbu. Stále pracujeme na 60 snímcích za sekundu a máme na to dobrý plán. Jsme odhodláni to dotáhnout do konce a budeme pokračovat v práci na Myslím, že na hře budeme i nadále pracovat. Prokázali jsme odhodlání hrát hry jako Sea of ​​​​​​​Thieves a Grounded, abychom pokračovali ve vytváření her, ale také vím, že tyto hry stojí 70 dolarů a já‘ Převezmu plnou zodpovědnost za vydání hry, která musí být skvělá.“

AFP přes Getty Images

Jedna věc, kterou na Philu Spencerovi všichni oceňují, je jeho přímý projev a nekorporační vystupování. A myslím, že je to zde ukázáno. Ale je úžasné slyšet jeho hlas tento Upřímný ohledně neúspěchů hry, zvláště když před šesti měsíci říkal, že bude odložena, aby mohla být vydána ve skvělé formě.

Připadá mi zajímavé, že se Spencer nedopatřením dotýká něčeho, co jsem tím vším řekl, a to je to, že si nemyslím, že by zpoždění tak moc napravilo, protože on říká, že „základní kreativita“ by se nezměnila. A… jádro stvoření, hlavní koncept hry, což je velmi pěkná kooperativní střílečka s otevřeným světem, která sotva podporuje kooperace, se s dalším zpožděním nezmění. Největší problémy hry byly vyřešeny. Nejsem si jistý, že to bylo přesně ono pokus Abych to řekl, ale tohle se mi stalo.

Pokud jde o samotného Spencera, někteří lidé se ptali, zda by měl být stále šéfem Xboxu po tak dlouhé době, kdy značka prostě nedokázala dodávat exkluzivity, a nyní v tom pokračuje s jedním z největších selhání v nedávné historii odvětví. . Ale druhá strana mince je, že příjmy z Xboxu prostřednictvím Game Pass a dalších regionů jsou stále dost vysoké a nemyslím si, že můžete vinit samotného Spencera za nějakou katastrofu, která by se týkala uvedení Xboxu One, jako je integrovaný Kinect od Dona Mattricka. Ale jo, rozhodně tu má horké křeslo, a i když je tu přímočarý a upřímný, je to jen hraní Musíte začít dodávat.

