Porovnání scén Amazonského kola času s originálním konceptem umění

Amazon Studios vydala původní koncepční umění kolo času Sezóna 1, porovnání grafiky spolu s posledními scénami. S úvodní sezónou, která minulý týden odstartovala svou poslední epizodu, operátor slaví to, co se stalo jedním z jeho nejsledovanějších pořadů všech dob. S druhou sezónou již ve výrobě, Výkonný ředitel Amazon Studios, Vernon SandersNedávno také uvedl, že se těší na to, aby série adaptovala všech patnáct románů v původní sérii, včetně knihy prequel, nové jaro, která zkoumá, jak se Lan poprvé setkal s Moiriane a stal se jejím opatrovníkem.

Natáčelo se převážně v Čechách, v okolí Prahy, výroba začala kolo času První sezóna také převezla herce a štáb do Chorvatska na natáčení na některých místech, kde se natáčelo hra o trůny. První sezóna show, která předvádí skutečně ohromující vizuální prvky, stále odhaluje jen několik epických míst, která se objevila v rozlehlém fantasy světě Roberta Jordana s různými národy, kulturami a krajinami. Od pohraničního města Val Dara až po Bílou věž Tar Fallon, domov Aes Sedai, nabídla 1. sezóna fanouškům pastvu pro oči a také naznačila mnohem širší svět, který dosud nebyl prozkoumán.

Nedávno oficiální Amazon Studios Twitterový účet sdílel sérii čtyř náčrtů, které odhalují ohromující ručně kreslený koncept art, který pomohl informovat produkci série. Ve srovnání s posledními scénami vedle sebe umění zobrazuje klíčové momenty v sezóně 1, jako je vstup skupiny do Prokleté město Shader Logoth A Egwen se učíposlouchat vítrOd Nynaeve z Emond Field. Podívejte se na fotografie níže:

Zatímco rané koncepční umění může někdy poskytnout zcela odlišný pohled na konečný produkt, zdá se, že kreativní tým přehlídky se pevně držel původních konceptů, jak dokazují srovnávací fotografie. Samozřejmě, že během výrobního procesu sezóny 1 bude určitě spousta uměleckých děl a Amazon se možná rozhodl sdílet pouze těch několik obrázků, které se těsně shodují s jeho konečným produktem. V každém případě to opravdu zdůrazňuje obrovské množství předprodukční práce, kterou show vyžaduje kolo času Epické měřítko.

S druhou sezónou se očekává, že bude následovat události skvělý lov, druhý román v sérii, pravděpodobně zavede diváky do více částí jordánského světa, včetně Mauryanovy domovské země Káhiry. ve stejnou dobu, Shanchanovy invazní armády, odhalená v posledních okamžicích finále první sezóny, je předurčena k tomu, aby její přítomnost pocítila v přímořském městečku Valmy. členové kolo času Nepochybně bude dychtit vidět, jak Amazon tyto nové stránky oživí na obrazovce.

