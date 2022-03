Velká část Šanghaje byla uzamčena, protože začíná hromadné testování na COVID-19

PEKING (AFP) – Čína začala v pondělí zavírat většinu svých velkých měst v Šanghaji, když se koronavirus rozšířil uprostřed otázek o ekonomickém dopadu strategie země „nula COVID“.

Finanční čtvrť Pudong v Šanghaji a její okolí bude uzavřeno od pondělí do pátku, protože začne celoměstské hromadné testování, uvedla místní vláda. Ve druhé fázi uzamčení zahájí v pátek pětidenní uzamčení rozlehlá centrální oblast západně od řeky Huangpu, která pak rozděluje město.

Obyvatelé budou požádáni, aby zůstali doma, a dodávky budou ponechány na kontrolních stanovištích, aby bylo zajištěno, že nedojde ke kontaktu s vnějším světem. Kanceláře a všechny podniky, které nebudou považovány za nezbytné, budou uzavřeny a veřejná doprava pozastavena.

Mnoho komunit ve městě s 26 miliony již bylo uzavřeno a obyvatelé museli podstoupit několik testů na COVID-19. A zábavní park Disney v Šanghaji patří mezi podniky, které byly uzavřeny dříve.

Šanghaj v neděli odhalila dalších 3500 případů infekce, ačkoli všichni kromě 50 lidí měli pozitivní test, ale neměli žádné příznaky COVID-19. Čína kategorizuje takové případy odděleně od „potvrzených případů“ – těch nemocných lidí – což vedlo k nižšímu celkovému počtu případů v denních zprávách.

Čína tento měsíc ohlásila více než 56 000 infekcí po celé zemi, přičemž většinu z nich představuje nárůst v severovýchodní provincii Ťi-lin.

V reakci na největší propuknutí za poslední dva roky Čína pokračovala v implementaci přístupu, který nazývá „dynamický nulový COVID“, a nazývá jej nejúspornější a nejúčinnější strategií prevence proti COVID-19.

To vyžaduje uzamčení a hromadné testování, protože blízké kontakty jsou často izolované doma nebo v centrálním vládním zařízení. Strategie se zaměřuje na co nejrychlejší odstranění komunitního přenosu, někdy uzavřením celých měst.

Zatímco úředníci, včetně vůdce komunistické strany Si Ťin-pchinga, podporovali cílenější akce, místní představitelé mají tendenci zaujmout extrémnější přístup, protože se obávají, že budou vyloučeni nebo jinak potrestáni kvůli obvinění, že nedokázali zabránit vypuknutí epidemie.

Vzhledem k tomu, že hospodářský růst Číny již zpomaluje, jsou extrémní opatření považována za zhoršující potíže v oblasti zaměstnanosti, spotřeby a dokonce i globálních dodavatelských řetězců.

Zatímco v Číně je proočkovanost asi 87 %, mezi staršími lidmi je mnohem nižší.

Národní údaje zveřejněné začátkem tohoto měsíce ukázaly, že více než 52 milionů lidí ve věku 60 let a starších nebylo dosud očkováno žádnou vakcínou proti COVID-19. Míra přeočkování je také nízká, pouze 56,4 % lidí ve věku 60–69 let dostává posilovací dávku a 48,4 % lidí ve věku 70–79 let.