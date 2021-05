NASA sleduje zdroj záhadných rychlých rádiových výbuchů, které vysílají signály zpět na Zemi

Nepropadejte panice, ale záhadné zdroje vysílaly rádiové signály na Zemi už roky. Vědci nyní vystopovali některé jejich počátky – a byli překvapeni, co našli.

A ne, stále to nejsou mimozemšťané.

Použití Hubbleův kosmický dalekohled NASAAstronomové sledovali umístění pěti hlubokých vesmírných signálů známých jako Rychlé rádiové záblesky (FRB). Za tisícinu sekundy generují tyto silné erupce stejné množství energie jako slunce za celý rok.

Od objevení prvního v roce 2001 bylo objeveno asi 1 000 FRB, ale bylo objeveno Je těžké to sledovat Protože zmizí v okamžiku a beze stopy. Pouze 15 z nich bylo sledováno do konkrétních galaxií.

Vědci se zajímají o sledování zdroje těchto intenzivních pulzů, aby mohli určit, jaké kosmické události je vyvolaly.

V novém studie, Nastavit publikování v Astrofyzikální deníkV Hubble’s Wide Field Camera 3 byli vědci schopni identifikovat pět z osmi nedávných FRB pro hostitelské galaxie, stejně jako typy míst, odkud pocházejí. Charakteristickým rysem všech těchto vzdálených galaxií je jejich „spirální ramena“, kde se formují hvězdy.

Pomocí Hubblova kosmického dalekohledu astronomové sledovali dvě krátké silné vlny rádia do spirálních ramen dvou galaxií zobrazených výše. Dva obrázky vlevo ukazují úplné snímky Hubbleu každé galaxie. Dva digitálně vylepšené obrázky vpravo odhalují spirální strukturu každé galaxie podrobněji. Tečkované oválné čáry v každém ze čtyř obrazů označují umístění brilantních rádiových erupcí. Věda: NASA, Evropská kosmická agentura, Alexandra Manningsová (University of California Santa Cruz), Wayne Phi Phuong (NW) Zpracování obrazu: Alyssa Pagan (STScI)



Vedoucí spisovatelka Alexandra Mannings řekla: “Naše výsledky jsou nové a vzrušující. Toto je první vykreslení skupiny FRB s vysokým rozlišením a Hubble odhaluje, že pět z nich leží poblíž nebo na spirálních ramenech galaxie.” „Většina galaxií je hmotná, relativně mladá a stále se tvoří hvězdy. Zobrazování nám umožňuje získat lepší představu o celkových charakteristikách hostitelské galaxie, jako je její hmotnost a rychlost vzniku hvězd, a také prozkoumat, co se děje správně v web FRB, protože Hubble je tak přesný. “

Více





Některé struktury ramen byly kompaktnější, zatímco jiné byly pružnější, což naznačuje rozdíly v rozložení hvězd. Snímky naznačují, že FRB pravděpodobně nepocházejí z nejmenších a nejhmotnějších hvězd v galaxiích.

Vědci uvedli, že vzplanutí pravděpodobně nevznikne výbušnou smrtí těchto mladých hvězd, ani sloučením neutronových hvězd. Nepochází ani z trpasličích galaxií, které vědci dříve nedokázali vyloučit jako možnost. S každým novým objevem astronomové pracují na zúžení možného vysvětlení těchto záhadných signálů.

Člen týmu Wen-fai Fong řekl: „Nevíme, co způsobuje FRB, takže je opravdu důležité používat kontext, když ho máme.“ „Tato technika úspěšně identifikovala předky jiných typů přechodných jevů, jako jsou supernovy a záblesky gama záření. V těchto studiích hrál velkou roli také Hubble.“

Zjištění týmu podporují myšlenku, že FRB vznikají z výbuchů malých magnetických hvězd, což je typ neutronové hvězdy se silnými magnetickými poli. Vědci jim říkají nejsilnější magnet ve vesmíru – 10 bilionkrát silnější než magnety na dveře chladničky.

“Kvůli silným magnetickým polím jsou magnetické hvězdy naprosto nepředvídatelné,” vysvětluje Fong. „V tomto případě se předpokládá, že FRB pocházejí ze záře mladé magnetické hvězdy. Mohutné hvězdy procházejí hvězdnou evolucí a stávají se neutronovými hvězdami, z nichž některé by mohly být silně magnetizovány, což by vedlo k záři a magnetickým procesům na jejich povrchu, které by mohly vyzařovat rádiové záření. světlo.”

Galaxie pozorované ve studii existují už miliardy let, takže je vědci sledují, jak se objevovaly, když byl vesmír zhruba poloviční oproti současnému věku. Mnoho z nich má velikost Mléčné dráhy a je také typem spirální galaxie.

Všechny galaxie se nacházejí ve vzdálenosti 400 milionů 9 miliard světelných let od Země.

„Je to vzrušující nové pole,“ řekl Fong. „Hledání těchto místních událostí je hlavní součástí skládačky a velmi jedinečnou součástí skládačky ve srovnání s tím, čeho bylo dosaženo dříve.“