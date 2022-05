Charkov, Ukrajina – Obyvatelé vesnice Nově osvobozeno ukrajinskými silami Za deprivaci a rabování během dvou měsíců ruské okupace.

Ruské síly obsadily vesnici Ruska Lozova s ​​5000 obyvateli na hlavní silnici z Charkova do ruského města Belgorod bezprostředně po začátku války 24. února. Na dva měsíce byla vesnice odříznuta od Charkova a zbytku regionů. Obyvatelé uvedli, že Ukrajina byla vystavena tvrdé vojenské nadvládě. Pokrytí mobilních telefonů, dodávky elektřiny a jídla se zastavily. Více než polovina obyvatel Ruské Lozové z vesnice uprchla, ale mnoho z těch, kteří zůstali, se stále pohřešuje.

„Dva měsíce nebylo co jíst, každý jen hledal, co našel,“ řekl Serhiy Shumov (39). Pan Shumov, který před válkou pracoval v továrně na uzeniny, o níž řekl, že ji vyplenili Rusové, řekl, že před válkou vážil 212 liber. Když v pátek utekl z Ruska Lozové do Charkova, vážil 165 liber.

Nina Lavrová (63) řekla, že její syn se ztratil 15. dubna, když se on a skupina vesničanů pokusili přepadnout slepičí farmu. „Nevím, kde je on a on neví, kde jsem já,“ řekla Lavrová, která v pondělí dorazila do Charkova, druhého největšího města Ukrajiny.

Zatímco Rusové kontrolovali domy obyvatel a jejich telefony, neobydlené domy nekradli. Jiná věc byly ty, které nechali obyvatelé.

Vzali z těchto prázdných domů všechno, co mohli: elektroniku, televize a dokonce i poloprázdné lahvičky od parfémů. „Říkali: Brzy pojedeme domů střídavě, musíme přinést dárky,“ řekl Vadim Žirnovnikov, 52letý řidič kamionu, který v neděli odjel z Ruska Lozova do Charkova.

Ukrajinské síly zatlačily v pátek do Ruska Lozova. „Lidé plakali radostí, když viděli naše vojáky,“ řekl pan Šumov.