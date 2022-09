Kde sledovat a streamovat My Sweet Little Village zdarma online

Nejlepší místa ke sledování My Sweet Little Village – poslední aktualizace 3. září 2022

Přečtěte si více a podívejte se na všechny stránky, kde můžete nyní sledovat My Sweet Little Village online. Na této stránce můžete také vidět obsazení, štáb, děj a datum vydání My Sweet Little Village.



plivat: Janos Pan

Marián Laboda

Rudolf Hrušinský

Petr Speck

Libuše Šafranková

generátory: komedie

Ředitel: Jerry Menzel Datum vydání: 1. srpna 1985 Hlavní děj filmu se točí kolem života Otka, mladého mentálně retardovaného, ​​v sevřené vesnické komunitě. Sladký Otík pracuje jako pomocník řidiče kamionu s panem Pávkem, starším kolegou a prakticky smýšlejícím sousedem. O Atka, kterému zemřeli rodiče, se stará rodina Bavikova. Dva spolupracovníci se však dostali do sporu kvůli Otíkově neschopnosti vykonávat i ty nejjednodušší úkoly. Bavik požaduje, aby byl Utić přesunut, aby pomohl jinému řidiči, kterým je shodou okolností cholerik a podezřívavý muž jménem Toric (česky Turek). Místo spolupráce s Turkem se Otík rozhodl přijmout nabídku práce v Praze, která se mu však pro městský život nehodí. Poté, co Pávek zjistil, že Otíkovo přestěhování do Prahy byl trik úskočného politika, jak získat dohodu o Otíkově zděděném velkém domě, souhlasí s tím, že dá Otíkovi druhou šanci a vezme si ji z města zpět, aby mohli pokračovat ve společné práci.

My Sweet Little Village momentálně není na Netflixu. Filmy a seriály mají tendenci často přicházet a odcházet na streamovací službě, pokud se nejedná o originály Netflix. Účet Netflix začíná na 9,99 $ a poskytuje vám plný přístup do jejich knihovny pro prohlížení bez reklam.

V době psaní tohoto článku není My Sweet Little Village k dispozici pro streamování na Hulu s tradičním účtem začínajícím na 6,99 $. Pokud však máte na svém účtu Hulu rozšíření HBO Max, můžete na Hulu sledovat další filmy a boty. Tento typ balíčku stojí 14,99 $ měsíčně.

Ne, My Sweet Little Village se nevysílá na Disney Plus. S Disney+ můžete na streamovací platformě získat širokou škálu pořadů od Marvel, Star Wars, Disney+, Pixar, ESPN a National Geographic za 7,99 $ měsíčně nebo 79,99 $ ročně.

Je nám líto, ale My Sweet Little Village není na HBO Max k dispozici. Existuje spousta obsahu z HBO Max za 14,99 $ měsíčně, takové předplatné je bez reklam a umožňuje vám přístup ke všem titulům v knihovně HBO Max. Streamovací platforma oznámila verzi podporovanou reklamou, která stojí mnohem méně za 9,99 $ měsíčně.

Bohužel My Sweet Little Village není k dispozici ke streamování zdarma na Amazon Prime Video. Můžete si však vybrat i jiné pořady a filmy, které budete odtud sledovat, protože má řadu pořadů a filmů, ze kterých si můžete vybrat za 14,99 $ měsíčně.

My Sweet Little Village se nedostala do Peacock Broadcasting Library. Peacock má spoustu dalších pořadů a filmů za pouhých 4,99 $ měsíčně nebo 49,99 $ ročně za prémiový účet.

My Sweet Little Village není k dispozici v Paramount Plus. Paramount Plus má dvě možnosti předplatného: základní verze s podporou reklam Paramount + Essential stojí 4,99 $ měsíčně a prémiový plán bez reklam za 9,99 $ měsíčně.

Je nám líto, ale My Sweet Little Village momentálně není na Apple TV+! Mezitím můžete sledovat nejlépe hodnocené pořady jako Ted Lasso na Apple TV za cenu předplatného 4,99 $ měsíčně.

Ne. My Sweet Little Village momentálně není k dispozici ke shlédnutí zdarma na Virgin TV Go. Na platformě je spousta dalších pořadů a filmů, které by vás mohly zajímat!