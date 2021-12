Přání si čehokoli: Stará paní mi ve vánoční charitě Českého rozhlasu říká, abych řídil tramvaj

Marietta Brajslerová|Foto: Kateřina Perglová, Český rozhlas

Lidé, kteří žijí sami nebo v domovech pro seniory, jsou vyzýváni, aby učinili volbu, kterou může veřejnost učinit dobrovolně. O tom, jak tento nápad vznikl a jak funguje uprostřed epidemie, jsem si povídal s Mariettou Brajslerovou, jednou z organizátorek projektu Českého rozhlasu.

V roce 2016 se jeden z našich spolupracovníků v Jihlavě, regionální stanici Českého rozhlasu, hlásil v místním pečovatelském domě pro seniory a mnozí se tam cítili velmi osamělí a opuštění. Chtěla do jejich života vnést trochu štěstí, protože někteří z nich nemají žádnou rodinu ani žádné spojení s rodinou. Požádal tedy své kolegy a přátele, aby se s nimi setkali a přinesli dárky. Kolega Martin Ondrážek v Českém rozhlase se o tom doslechl a rozhodl se, že by to byl skvělý vánoční pořad pro český rozhlas.

Dáváte jak hmotné dary, tak zážitky – co obvykle starší lidé požadují?

„Nazývám to potěšení – nebo – radost, štěstí. Lidé si vytvoří možnost a zadají ji do systému – o něco žádají nebo musí někam jít nebo se s někým setkat. Tito jedinci mají zřídkakdy možnost odejít z domova důchodců, ale jen málokdy se jim to podaří.“ takže cestovat někam je velké dobrodružství. .

O jaké věci žádají?

„Řekl bych všemožné – velké i malé. Žádají čokolády, kosmetiku, ale i notebooky, tablety, rádia – škála možností je obrovská.

Slyšel jsem, že někdy mají neobvyklé požadavky. Můžete některé jmenovat?

„Samozřejmě. Před dvěma nebo třemi lety mi jedna stará žena řekla, abych se setkal s papežem.“

A bylo doručeno?

„Ano, její přání se splnilo.“ Odešla do Říma a byla odvezena k papeži, kde ji pozdravil. Letos jsme měli také přání, bylo to zábavné a krásné, protože mi jedna stará paní řekla, abych řídil tramvaj. Nedávno jsem slyšel, že někdo splňuje to přání také.

Kdo tato přání skutečně plní?

„Vzhledem k tomu, že náš systém je automatizovaný, neznáme je. Letos máme 16 000 možností, což je obrovské číslo, takže by to tak mělo fungovat.

Pokud ano, může to udělat někdo, kdo má zařízení a finance na splnění přání?

„Je to tak. Máme webovou stránku, kde je seznam možností – velkých i malých a lidé si mohou vybrat možnost, kterou chtějí nabídnout.“

Víme, kdo je zapojen – jednotlivci, školy, firmy?

„To je vše. Zpětnou vazbu zpravidla nezískáváme přímo od dárců, ale získáváme informace z e-mailů a sociálních sítí, které nám lidé posílají, takže víme, že jsou zapojeny školy, firmy, lidé ze všech oblastí života.“

Obnova mezilidských vztahů je jedním z vás – osvědčuje se? Děje se to?

„Ano to je. To byla hlavní myšlenka na začátku. Aby se sjednotil lid. Pracovníci několika pečovatelských domů nás letos kontaktovali a řekli, že jejich zákazníci mají nějaké možnosti, ale ti, kteří své možnosti nabídli loni, to chtěli udělat znovu – a zeptali se, zda by nechtěli tyto možnosti zadat do naší databáze. . Tak jsme samozřejmě řekli ne.

Takže jakmile se tyto vztahy vytvoří, budou lidé v kontaktu?

„Je to tak, rodí se nová přátelství a lidé jsou léta v kontaktu.

Letošní charitativní akce se koná pod heslem „Není čas ztrácet“ – Jak vláda ovlivnila charitu? Na co se teď lidé ptají? Je těžší provést více možností?

„Zjistili jsme, že existuje více možností pro věci, jako je předplatné novin a časopisů, tablety, notebooky, mobilní telefony – pomáháme lidem zůstat v kontaktu s ostatními a získávat informace.

Jaké touhy se vás tak hluboce dotýkají?

„Musím říct, že každé přání se mě hluboce dotklo, protože jsem je osobně četla. Mnoho tužeb souvisí s dětstvím. Lidé žádají něco, co měli doma, když byli dětmi. Bylo to velmi emotivní. Také mi jedna žena řekla, abych navštívit hrob jejích rodičů, a to je příliš působivé. A někteří lidé chtějí znovu vidět místo, kde strávili dětství.

Dát někomu cenný dárek tím, že ho vezmete na výlet, je tedy opravdu snadné.

„Přesně tak. Tím, že je někam odvezeme.“

Pro rozhlasovou stanici je dokumentování takového dobročinného snažení přirozené – děje se to?

„Samozřejmě, každý rok někteří naši hlasatelé provádějí vánoční pozdravy – jsou to Ježíškova vnoučata.

Co je podle vás na tomto projektu nejlepší?

„Je pravda, že to lidi sbližuje. Letos se bohužel nemohou setkat osobně, takže je to o dárcích, dopisech a vánočních přáních. Ale každým rokem se rodí nová přátelství.