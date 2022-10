nekrolog ikona Hermann D Bluffton

Hermann D. zemřel.

Narodil se 16. listopadu 1935 ve Stockportu ve státě Ohio jako syn Hermanna a Evy (Ball) Ringových. 21. září 1958 se oženil se svou dětskou láskou Ninou Murphyovou a byli spolu 50 a půl roku manželé. Zemřela v roce 2009.

Vystudoval Windsor High School v Morgan County, Ohio a později Ohio Linotype School v Loganu. Jako zkušený operátor kaligrafie se pustil do kariéry trvající 37 let v Ohiu, kde pracoval pro noviny v Jeffersonu, Columbus Grove a Toledu, kde v roce 2000 po 27 letech služby odešel z The Blade.

Hermann a Nina si společně s rodinou užívali nakládání auta a vyrážení poznávat nová místa. Mezi oblíbené destinace patřily Las Vegas, Kalifornie, Nashville, Rocky Mountains, Atlantic City, Arizona, Seattle, severozápadní Pacifik a Florida. Během návštěvy všech států kromě Havaje jejich dobrodružství zahrnovalo tři jízdy na Aljašku a neopakovatelnou cestu do Německa, Itálie a České republiky, zatímco syn Kevin byl umístěn s americkou armádou v Německu. Milovníci hudby, zejména country a westernové hudby ze 40. a 60. let, hledali v průběhu let příležitost vidět nespočet představení téměř všech svých oblíbenců. Hermann a Nina byli zakládajícími členy Fan Clubu děkana Martina a jsou aktivní na festivalu Dean Martin, který se každoročně koná ve Steubenville.

Jejich vášeň pro cestování, hudbu a zábavu poskytovala nekonečná přátelství s lidmi po celé zemi, kteří je během jejich cest navštěvovali a byli v kontaktu s častými telefonními hovory, kartami a zprávami. Hermann a Nina byli pravidelnými návštěvníky domů s pečovatelskou službou a rozjasňovali život obyvatel tím, že pro všechny obyvatele a zaměstnance vytvořili atmosféru často jako večírek se sendviči, občerstvením a dezertem.

Po Hermannovi zůstaly čtyři děti a osm vnoučat: syn Michael z Gahanny, děti Nicole (Matthew Rugman) Ring, Columbus, Chelsea (Alex) Hartley, Panama City, Florida, Sarah (Trevor Goebel) Ring, Westerville: syn Gregory (Mary Ann ) Ring a Bluffton, děti Donald a Columbus a Ethan a Bluffton; Dcera Kimberly (Joseph) Bassabit, Port Clinton a děti Nicholas, Seattle, Kelly (Eric) Reynolds, Ann Arbor, Michigan, Christopher (Deria), Istanbul, Turecko a syn Kevin (Edwin Reyes), Seattle.

Kromě rodičů a manželky ho předběhla i jeho sestra Mildred Grace Newborn.

Rodina se sejde na návštěvě od 17:00 do 20:00 v pátek a hodinu před bohoslužbou v 11:00 v sobotu 8. října v pohřebním ústavu Hartmann Sons, SAR10,879 12 West v Columbus Grove. Pohřeb bude následovat na hřbitově Maple Grove v Blufftonu.

Rodina by ráda poděkovala lékařskému týmu v OSU James Cancer Hospital v Columbusu za prvotřídní péči a podporu během jeho diagnózy a léčby v raných fázích jeho boje, chirurgickému onkologickému týmu v Mercy Health-St. Rita Medical Center a zaměstnanci v Mennonite Memorial Home během operace a fyzikální terapie v loňském roce a týmu v Bridge Hospice za jejich péči a sympatie během jeho posledních dnů.

Hermann měl mnoho přátel a byl požehnán rozkošnými sousedy na Pandoře, včetně Lennyho, Lindy Kaur, Dana Caseyho, Becky Hausermannových, Jeffa a Laurie Raymanových.

Pamětní příspěvky na Hermannovu památku mohou být zaslány do Záchranného centra přátel kočkovitých šelem, 14597 Power Dam Road, Defiance, OH 43512 (www.fofrescue.org) nebo charitativní organizaci dle vašeho výběru.

Na čestné zdi pohřebního ústavu v hod. lze zanechat soustrast nebo vzpomínku www.hartmansonsfuneralhome.com