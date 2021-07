07/02/2021 – Komediální tým Dark Buddy vyrobil dva YouTubery od týmu stojícího za prvním vítězem české ceny Emmy, webovým thrillerem # nemocný

obsazení Shoky & Morthy: The Last Big Thing Na place (© Bionaut)

Rostoucí český filmový tvůrce Andy Fehoe Uzavřel další dlouhodobý projekt. Fehu se proslavil svým debutem v částečně ručně vyrobených filmech, Chamtivá Tiffany Hororová komedie, než začnete režírovat online komediální seriál المسلسل Monte Carlo Motor Bazaar A tafl a vzrušení GroroomPremiéru měla na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Nedávno Fehu dokončil svůj román ve druhém ročníku, Shoky & Morthy: The Last Big Thing, komediální komedie o dvou youtuberech.

Scénář napsal režisér a Ondej Kopřiva, který se podílel na scénáři populárních místních webových řetězců střed roku, následovaní čestnými YouTubers, Shoky a Morthy. Poté, co se kontroverzní nové video z loupeže v obchodě stalo terčem kritiky na sociálních sítích a démonizace jejich kanálu, rozhodli se rozejít. Před rozdělením se však snaží vylepšit svou zkaženou reputaci YouTube pomocí posledního dobrodružství. Přidala se k nim Murthyho přítelkyně, ctižádostivá ovlivňovatelka, lovkyně duchů Lucy a prodavač vysavačů (a selhal YouTuber) Radomel, když vyšetřují záhadnou cestu zvanou Devět křížů, místo údajného masakru.

Producenti webových filmů, kteří získali cenu Emmy # nemocný (viz novinky), Vratislav lajer A Jacob Kochal, Z Bionout, produkují černou komedii, zatímco Fehu a Jacob Sivczyk, of Production Equipment Snake Catcher, vystupují jako koproducenti. Kromě spoluautorství, režie a produkce se Fehu ujal také střihových povinností ke svému druhému filmu, zatímco Ševčík film zpracovával. Fehu patří k mladší generaci českých režisérů a ve filmovém průmyslu se již proslavil. Jeho další dlouhodobý projekt se od této cesty neodchýlí: v současné době pracuje na zombie hororu nazvaném Zlínská izolaceo droze, která způsobuje dočasné šílenství. Film napsal Peter Kubickdo vytvořil Odlišný Horror Anthology (viz zpravodaj), vyráběný společností Bionaut, rovněž pozdní společností Zlínská izolace.

Shoky & Morthy: The Last Big Thing Produkovali Vratislav Allager a Jakob Kosal z Bionautu a Vihu a Švecic ze Snake Catcher The Český filmový fond A Jihomoravský filmový fond Film byl schválen. Sokol Bude řešit lokální vydání, jehož premiéra je naplánována na 5. srpna.

