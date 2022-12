Nový patent společnosti Microsoft vyvolává obavy fanoušků Xbox Series X o budoucnost

nový microsoft patent Někteří uživatelé Xbox Series X a Xbox Series S se obávají o budoucnost hraní na obou konzolích Xbox. Dotyčný patent se nazývá „poskytování obsahu určeného pro nerušivý online herní zážitek“. Co znamená „přizpůsobený obsah“? No, v tomto případě to znamená reklamy. Přesně tak, Microsoft zkoumal, jak ve hrách zobrazovat personalizované reklamy.

Nevíme přesně, jak budou data shromažďována, aby bylo možné toto prostředí poskytovat, a jak to bude fungovat s hrami, kde se zdá, že umístění reklamy není možné. Patent se nezabývá žádným z nich podrobně, ale uvádí některé příklady včetně billboardů při jízdě nebo billboardu, který lemuje fotbalové hřiště. Můžete si to představit ve hře jako GTA6 Může to být billboard na silnici nebo toho lze dosáhnout prostřednictvím herního oblečení. Jak vložíte reklamy do něčeho jako Elden prsten I když je to méně zřejmé.

„Metoda poskytování obsahu uživateli během hraní hry zahrnuje zjištění, že uživatel komunikuje s hrou poskytovanou poskytovatelem online streamování, a definování časového rámce ve hře, během kterého se očekává, že interakce uživatele s hrou bude kratší než minimální počet interakcí,“ stojí v abstraktu patentu. Metoda zahrnuje určení umístění v herním prostředí pro překryvný obsah během časového rámce a výběr obsahu, který se má zobrazit uživateli. Obsah musí být zobrazen prostřednictvím překrývajícího se videostreamu, který je odlišný od herního streamu. V reálném čase od Při hraní hry uživatele je překryvný videostream odeslán, aby byl uživateli zobrazen ve spojení s funkcí Stream Play, aby byl uživateli poskytnut obsah na určeném místě alespoň po část časového rámce.“

Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná záruka, že z toho něco bude. Společnosti jako Microsoft si neustále patentují, z nichž mnohé nikdy nepřekročí koncepční fázi. Zároveň se však tato budoucnost zdá nevyhnutelná, protože mnoho dalších společností zkoumá podobnou technologii.

