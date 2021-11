Plíšková rally šokovala Križikovou ve finále WTA

(Reuters) – Karolína Plíšková se v neděli ujala vedení proti Češce na finále WTA v mexické Guadalajaře, o postup do semifinále překvapivá krajanka Barbora Krejková 0-6 6-4 6-4. Amal žije.

Drop by set and break Zdálo se, že šance Plíškové dostat se do poslední čtyřky čtvrtý rok v řadě se rozplynuly, ale dala si šanci postoupit ve skupině do rekordní skupiny 2-1 Teotihuacan.

Druhá nasazená Kryžikova padá na konec skupiny se skóre 0-3 a vypadává.

Později v neděli se potká s Anett Kontaveitovou (2-0) a Garbine Muguruzaovou (1-1).

„První zápas byl hodně dlouhý a trochu jsem ztratila koncentraci a samozřejmě jsem byla trochu nervózní, abych hrála s Češkou,“ řekla Plíšková. „Byl to velký zápas, protože jsem věděl, že musím vyhrát, abych dostal šanci dostat se ze skupiny, a jsem tak nadšený, že jsem našel cestu.

„Nebylo to vůbec jednoduché, v jednu chvíli jsem si myslel, že je to skoro za vteřinu, když jsi mě zlomil, abych šel na 4:2.“

„Jsem hrdý, že jsem tam tak trochu zůstal a bojoval za to.“

WTA Finals rozdělí osm nejlepších hráčů do dvou skupin po čtyřech, přičemž každá hráčka se utká ve třech zápasech. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do semifinále. Přečtěte si více

Krežiková, která Plíškovou nikdy nerozdělila na dvou profesionálních setkáních, rychle vzala tento malý obchod s šampionkou French Open během úvodního zápasu za pouhých 26 minut.

Jde o druhý set v řadě, který Plíšková vzdala 6:0 poté, co v předchozím zápase ve skupině prohrála 6:4 6:0 s Kontaveitovou.

V děsivém úvodním setu nebyla pro Plíškovou žádná světlá místa, protože třetí nasazená hráčka třikrát praskla, udělala 12 nevynucených chyb a trefila pouze winnery.

Bývalá světová jednička se prosadila na druhém místě, ale ocitla se v jámě, když Krežiková získala brzký brejk na cestě k vedení 4-2.

Se soupeřkou na laně Krejšíková nedokázala vyřadit, protože Plíšková v následujících čtyřech zápasech zametla hluboko, aby vyrovnala soutěž.

Třetí set byl těsný, jak by se dalo očekávat od druhého a třetího nasazeného týmu, a Plíšková si vzala pauzu v prvním setu, aby zpečetila zápas.

Plíšková porazila nejvyšší server WTA Tour 11 esy, ale své úsilí vynahradila 12 dvojchybami.

(Steve Keating hlásí v Torontu.) Střih Christian Radnedge

