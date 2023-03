Nová studie zjistila, že čmeláci mohou mít svou vlastní kulturu

Nový Stay Vědci z Queen Mary University of London prokázali, že členové druhu čmeláků byli schopni se jeden od druhého naučit, jak dokončit hádanku – což je známkou toho, že hluční tvorové mohou mít „schopnost kultivovat“. Zatímco tento jev byl studován na zvířatech, jako jsou ptáci a opice, nálezy – zveřejněné v úterý v PLOS Biology – nabízejí vhled do potenciálu kultury u bezobratlých organismů, jako jsou čmeláci.

Po tisíce let byly hry ústředním prvkem lidského života. Od karet přes hádanky až po deskové hry je mnoho lidí používá jako způsob socializace a procvičování mysli.

Studie Queen Mary University of London zveřejněná 7. března ukázala, že včely byly schopny se od sebe navzájem učit – což je známkou toho, že by mohly mít „schopnost kultury“. (Video: Alice Bridges)

Bridgesová se čmelákům věnuje od roku 2017, kdy zahájila doktorát na Queen Mary University of London. Jako většina lidí si vždy myslela, že hmyz je „opravdu roztomilý“, ale ještě víc ji fascinovalo, když se dozvěděla o jejich chování a operacích.

zjistit jestli Bombus terrestris Mohli se učit jeden od druhého Tým Queen Mary University vycvičil několik včel k vyřešení hádanky, a to pouze jednou ze dvou možností. Ujistili jste se, že vybraná včelka věděla, jak zatlačit ouško v hlavolamu, aby se dostala ke sladké odměně.

Bridges pak poslal vycvičené včely zpět do jejich včelstev. Brzy poté byla každá kolonie přivedena k hádance.

Když včely v každé kolonii vyřešily hádanku, tým si uvědomil, že trénované včely sdílely to, co se naučily.

„Někteří z nich si mohou pohrávat s krabicí a najít řešení, ale přesto se násilně vrátí k chování, které demonstrátor preferuje,“ řekl Bridges. „Takže to v podstatě znamená, že vidíme vytvoření jako místní trend.“

„Není to vrozené ani instinktivní,“ řekl Bridges. „Musíš se to naučit.“

Během vědeckého procesu má Bridges několik včelích bodnutí, která vedou k úlům. Po čtvrtém kousnutí byla její reakce tak špatná, že musela do nemocnice.

Poté, co se u ní objevila alergie, začala nosit do práce včelí oblek a dostávala týdenní dávky. A najala si výzkumné asistenty, aby pracovali přímo s ohradami záhad, aby neměli přímý kontakt s čmeláky.

I když byly tyto věci občas „příliš intenzivní“, Bridges řekl, že to stálo za to, aby tým dokončil.

Populace čmeláků se v posledních letech kvůli rostoucím teplotám snížila. S ohledem na tuto hrozbu Bridges doufá, že studie týmu může být použita v úsilí o ochranu – možná jako vhled do toho, jak se některé včely učí novému chování v jejich rychle se měnícím prostředí.

„Je to něco, co by mohlo mít opravdu velké důsledky,“ řekla. „Nejen pro ochranu přírody, ale také, myslím, pro naše chápání sebe sama a našeho místa v tom všem.“