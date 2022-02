MSNBC kritizuje poté, co host tvrdí, že neočkované děti pravděpodobně dostanou „vážný“ COVID: „Fearmangering“

Kritici ve čtvrtek kritizovali MSNBC za šíření dezinformací o omikronové variantě koronavirus, po tvrzení hosta, že neočkované malé děti „pravděpodobně“ dostanou „vážný“ případ viru.

Během středečního vystoupení v „Andrea Mitchell Reports“ Dr. Ezekiel Emanuel, bývalý Bidenův poradce pro politiku COVID-19, diskutoval o potenciálu, že by vakcína proti koronaviru byla schválena pro děti mladší pěti let, a úpěnlivě prosil rodiče, aby získali své děti. očkovaný jakmile to bylo k dispozici. Jinak tvrdil, že „pravděpodobně“ dostanou „vážný“ případ omikronu.

Data však naznačují, že je vysoce pravděpodobné, že děti onemocní vážným případem viru. Podle agentury Reuters jedna studie ukázala, že děti ve skutečnosti onemocněly omikronem méně než jiné varianty. Děti byly také mnohem méně náchylné k vážnému onemocnění COVID-19 během pandemie než starší věkové skupiny.

„Opakuje se to, co jsme viděli u starších dětí ve věku od pěti let, kde víme, že vakcína chrání velmi dobře. A tam máme stále méně než 50 % očkovaných dětí, a to je vážný problém pro zemi,“ řekl Emanuel moderátorce Kristen Welker poté, co se zeptala na ochotu rodičů nechat své děti očkovat. „Rodiče musí být ochotnější – myslím, že slyší některé z těchto vzácných vedlejších účinků a myslí si, že jsou velmi časté.“

„S omikronovou variantou děti buď dostanou vakcínu, nebo pravděpodobně dostanou vážný stav omikronu. Mít omikron s vakcínou bude pro děti téměř vždy lepší a bezpečnější,“ dodal. „Jsem zmatený z postojů rodičů. Pět a více se mi zdá jako zbytečné. Dva až pět, chápu určité váhání. Dva a méně s malou dávkou, myslím, že je to pravděpodobně velmi dobrý nápad.“

Další nedávná studie citovaná ekonomkou Emily Osterovou také zopakovala extrémně nízké riziko, že děti, kterým čelí závažné onemocnění COVID-19, jsou u mladých lidí vystaveny. „Můžeme říci, že na základě všeho, co víme, jsou rizika COVID-19 pro malé děti extrémně malá,“ napsala.

Kritici se vydali na sociální média, aby odsoudili MSNBC a Emanuela, přičemž někteří jeho tvrzení o možnosti vážného případu omikronu označili za „vzdáleně nepravdivé“ a jiní je označili za „nebezpečnou dezinformaci“.

„Tohle je odpad [MSNBC]. Naprosto 100%, nesporně nepravdivé dezinformace o COVID,“ napsal poslanec Lee Zeldin, RN.Y, zatímco přispěvatel Fox News Joe Concha poznamenal, že neexistuje žádný důkaz, že by děti pravděpodobně onemocněly vážným případem viru, pokud by nebyly očkovány.

Jeden kritik nazval toto tvrzení „přímým šířením strachu“, zatímco jiný navrhl, aby média byla vůči COVID „hysterii“ shovívavější než skeptická vůči viru.

Jiní kritici tvrdili, že Emanuel úmyslně lhal americkému lidu, aby vyděsil rodiče, aby nechali své děti očkovat.