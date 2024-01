Wizards of the Coast potvrzuje, že v marketingovém artworku Magic: Combine byly použity „AI komponenty“.

Wizards of the Coast potvrdili, že „některé komponenty umělé inteligence“ byly použity v nedávných marketingových uměleckých dílech a že přehodnotí, jak to funguje s prodejci pro své propagační kreativní úsilí.

Pro ty, kteří nejsou obeznámeni se situací, vydali Wizards of the Coast novou marketingovou kampaň pro Magic: The Gathering a lidé si rychle všimli, že to vypadá daleko, jako by Umělá inteligence vytvořila některé nebo všechny z nich.

V nyní smazaném příspěvku na X/Twitter (přes počítačové hry), WotC popřel, že by umění bylo vytvořeno pomocí AI.

„Chápeme zmatek fanoušků kvůli tomu, že styl je odlišný od umění karet, ale stojíme si za svým předchozím prohlášením,“ napsal WotC. „Toto umění vytvořili lidé, ne umělá inteligence.“

Nyní, WotC připouští, že „některé komponenty AI“ si našly cestu do obrázků.

Už dříve jsme udělali chybu, když jsme řekli, že marketingový obrázek, který jsme zveřejnili, nebyl vytvořen pomocí AI. Přečtěte si další informace. (1/5) – Magic: The Gathering (@wizards_magic) 7. ledna 2024

„No, udělali jsme chybu, když jsme řekli, že marketingový obrázek, který jsme zveřejnili, nebyl vytvořen pomocí AI. Čtěte dále a dozvíte se více.“ Pobřežní čarodějnice Napsal na X/Twitter. „Jak naše pilná komunita zdůraznila, zdá se, že některé komponenty umělé inteligence, které se nyní objevují v průmyslových standardních nástrojích, jako je Photoshop, se vkradly do našeho marketingového designu, i když práci na vytvoření celkového obrazu dělá člověk.

„I když umění pochází od prodejce, musíme se ujistit, že dodržíme náš slib, že budeme podporovat úžasnou lidskou vynalézavost, díky které je magie skvělá. Už jsme dali jasně najevo, že žádáme umělce, spisovatele a tvůrce, aby přispět k Magic TCG se zdrží používání nástrojů AI k vytvoření finálních produktů Magic. „Nyní vyhodnocujeme, jak pracujeme s dodavateli na kreativách, které přesahují naše produkty – jako jsou tyto marketingové obrázky – abychom se ujistili, že tyto hodnoty dodržujeme.“

Není to poprvé, co se WotC dostal do kontroverze související s umělou inteligencí, protože na konci roku 2023 došlo ke sporu o to, zda některá umělecká díla v Příručce hráče D&D 2024 byla vytvořena pomocí umělé inteligence, jak někteří tvrdili. Našel jsem obrázek trpaslíka, kterému chybí jedna paže.

Na některé ze zajímavějších propagačních obrázků se můžete podívat níže v příspěvku od @MarcoMA4PS Což říká: „Věřím, že celá reklamní kampaň byla vytvořena pomocí obrázků generovaných umělou inteligencí a poté retušovaných, aby poskytly umělý vzhled.“

Domnívám se, že celá reklamní kampaň byla vytvořena pomocí obrázků generovaných umělou inteligencí a poté retušována, aby získala umělý vzhled. pic.twitter.com/St5bXhcXfu — Marco MAPS Bernardini (@MarcoMA4PS) 6. ledna 2024

Tato nedávná kontroverze způsobila, že někteří umělci WotC řekli, že nebudou spolupracovat se společností, pokud plánuje v budoucnu používat AI tímto způsobem. Byl jedním z těch umělců jason rainville, který nedávno napsal po omluvě WotC a řekl: „To je to, v co jsem doufal, že to tak bude. Takže to jsou všechno dobré zprávy. Budu sledovat jejich vztah s prodejci. Pokud ano, reklamy budou odstraněny nebo nahrazeny .“

