Meč Skywards si zasloužil remake, ne remaster

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Udělejte dobrý špatný zápas. Ale Meč k nebi Zasloužíte si víc, než máte.

Skyward Sword HD Dává mi příležitost hodit dálkové ovladače Wii do koše, kam patří, výměnou za ovládací prvky analogové páčky na přepínači. Výsledek je mnohem víc Přesný, pohodlný a příjemný zážitek Z původní hry Wii. Ale Skyward Sword HD Je brzděno svou minulostí: i když jsou ovládací prvky pohybu vypnuté, hra je nejprve naplněna nepříjemnými mechanikami pohybu, které se cítí spíše jako řešení než aktualizace. Meč k nebi Nepotřeboval remaster, potřeboval remake.

Tento nesmysl nezmizel, prostě zmizel

originál Meč k nebi Změnil standardní ovládání Zeldy pomocí ovladače Wii Remote a přinutil hráče kývat rukou, jako by to byl Link sám, řezat Master Swordem. Ovladač Wii Remote byl ale nepřesný gadget a bylo rozzuřující vyvinout úsilí, aby se houpalo úhlopříčně a doprava, aby zasáhlo slabé místo nepřítele, jen aby se hra interpretovala jako pravá vodorovná čára. Ještě horší je, že hra byla velmi náročná při sezení – pozice, o které se domnívám, že by ji mnoho lidí upřednostňovalo při relaxaci hrou Zelda.

Skyward Sword HD Není to jako staré hry Zelda „click a slide“, ani tomu tak není princezna StmíváníSpeciální kombinované útoky. Případně můžu ovládat Master Sword pomocí pravé analogové páčky Pro Controller. Neexistuje žádný jednoduchý boj Skyward Sword HD, ale s odstraněnými ovládacími prvky pohybu je to přinejmenším pohodlnější a přesnější – něco, co originál rozhodně nebyl.

Přesto podivné zbytky originálu Meč k nebi Přesto její posedlost ovládáním pohybu. Boj bude určitě vypadat divně pro hráče, kteří neznají historii hry „pohyb napřed“, a akce, jako je otočení klíče šéfa tak, aby odpovídalo jeho klíčové dírce, jsou naprosto matoucí. Meč k nebi Vyplněné těmito náhodnými okamžiky, které vám připomínají, co to bylo předtím, jako je použití Linkova meče k kreslení graffiti, abyste získali srdce nebo bomby. S ovládacími prvky pohybu to bylo těžké, ale při použití ovladače úplně mimo.

Tyto momenty řízení pohybu jsou šokující, ale Skyward Sword HDNové ovládací prvky také trpí pokusem obejít omezené rozložení tlačítek Wii Remote. Schopnost snadno obracet Skulltulas můžete využít přejetím prstem nahoru nebo bodnutím krystalu z otevřených úst Armosu jediným klepnutím na hůlku. Ale jednoduché akce, jako je pohyb kamery, to zvládnou Meč k nebi Cítím se jako předělaný titul pro Nintendo 64 a trávím spoustu času zkoušením toho, co je přede mnou, zatímco animuji svoji postavu.

Chcete-li přesunout kameru Link – aniž byste ji resetovali za jeho záda – musíte stisknout pravé tlačítko na rameni a poté přesunout pravou páčku, obejít útočné funkce. To při běhání ani nemůžete udělat. Pravá páčka, která je ve hrách tradičně ovládána kamerou od vynálezu duálních analogových páček, je právě tady – ale místo toho, abych ji používala jen proto, aby mi pomohla zjistit, kam jdu, ji musím použít Meč k nebiBoj je docela exotický.

Skyward Sword HD Plný těchto druhů podivných frustrací. Žádný z nich nepokazí hru, ale jsou otravní. Je to, jako by Nintendo upustilo buldozery na skalnatém poli a proměnilo to v krásnou silnici. Skály tam ale stále jsou, pod povrchem a někdy se vynořují z asfaltu.

Proč předělat?

Remasters dává vývojářům příležitost vylepšit starou hru nebo přidat nové nástroje, jako je verze 3DS Maska MajoraLauncher Notebook. Přestavovatel však musí vycházet také z toho, co tam bylo předtím. předělá, Samozřejmě to trvalo mnohem více času a zdrojů než vytvoření nového kontroléru – Stačí se podívat na Final Fantasy 7: Remake A jak dlouho na to fanoušci čekali – ale mohou se zbavit některých původních designových rozhodnutí hry, aby vytvořili něco, co vypadá moderně. Refaktorové se mohou poučit z minulých chyb tím, že od základů vytvoří něco „nového“, protože remodelační modely jsou často uvězněny v tom, co bylo.

Některá řešení v Skyward Sword HD Vypadá to, že ve svém domě opravujete díru a nemalujete ji tak, aby odpovídala stěnám: nevypadá hezky, ale je funkční. A Meč k nebi Remake dal Nintendu šanci některé prozkoumat Meč k nebiJsou to opravdu skvělé nápady bez trapných kocovin každou hodinu. Vyrobeno Meč k nebi S lepším ovládáním fotoaparátu a tradičními bitvami Zelda „mash A to combo“ mohl odstranit některé herní bariéry a přitom předvést důležitý příběh a (většinou) úžasné dungeony.

Největším argumentem proti remaku, kromě vývojových zdrojů, je, že bychom mohli přijít o něco, co dělá skvělé dungeony jako Sandship a Sky Keep tak ikonickými. Ale quad lock, který otevírám mečem, není to, co dělá starý tankový žalář dobrým, je to, co mi připomíná hru Meč k nebi býval.

Dobrý remake může otevřít starou hru zcela novému publiku a zároveň se držet toho, čím byla původní hra výjimečná. V posledních několika letech jsme měli oba Resident Evil 2 A Final Fantasy 7 Jsou to oba předěláni, oba zodpovědní za uklidňující hráče jako já – kteří se málokdy dotkli originálů – do starých franšíz. Tyto hry se cítily svěží, přepracované pro moderní generaci a zároveň evokovaly to, co předcházelo. Meč k nebiRemaster se tak necítí. Je to hra, kterou jsme měli před deseti lety, ale s citlivějším bojem, který se nespoléhá na ovládání pohybu. Je to verze hry, kterou s radostí použiji ve své další hře Zelda, ale na rozdíl od nejlepších verzí za posledních pět let nikdy nebudete zmateni Meč k nebi U titulu pro rok 2021. Lpí na dost své minulosti, že jí připadá spíše stará než nová.

Strávil jsem roky nenáviděním Meč k nebi. Sakra, opakoval jsem to minulou zimu a nenáviděl jsem to. Se svlečenými ovládacími prvky pohybu, Meč k nebiVidět vynikající kvalitu obsahu je snadnější než kdy jindy a byl jsem téměř šokován, když jsem viděl, kolik tajemného herního zážitku ze hry pokryla skvělá videohra. Ale jak se konečně cítím dobře, hraju to Meč k nebi A když začnu řadit různé dungeony a gadgety mezi velikány této série, nemohu si pomoct, ale přemýšlím, jaké by to bylo, kdyby Nintendo udělalo krok dál.