Aktualizace No Man Sky 4.0 bude při spuštění Nintendo Switch „plně zaměřena“.

Jedním z mnoha titulů přicházejících na Nintendo Switch příští měsíc je ambiciózní vesmírná sága No Man’s Sky.

Vydání hry je v souladu s aktualizací 4.0, a pokud vás zajímá, co dalšího by mohlo být zahrnuto, verze pro Switch se zdá být „hubem“ příští aktualizace hry. Zakladatel Hello Games Sean Murray to vysvětlil v sérii tweetů:

„No Man’s Sky Switch bude spuštěn 7. října – a to je opravdu brzy. Switch je naše další velká verze a představuje okamžik, kdy se No Man’s Sky přesune na verzi 4.0. Switch je pro nás skutečný byznys a celý tým se plně soustředí na dodání toho technického zázraku

Rok 2022 byl již jedním z našich dosud nejrušnějších let s Outlaws, Steam Deck, Sentinely, Switch, Mac OS, Leviathan, Missions a dalšími. Zaměření 4.0 je na naši verzi pro Switch a je to příležitost představit novou skupinu hráči do naší uvítací komunity. Další budou následovat.“

Rok 2022 už byl jedním z našich nejrušnějších let s Outlaws, Steam Deck, Sentinely, Switch, Mac OS, Leviathan, Missions a dalšími 4.0 se zaměřuje na naši verzi Switch a je to příležitost představit naší uvítací komunitě novou skupinu hráčů. Další budou následovat pic.twitter.com/fXmX1BiLB1 – Sean Murray (@NoMansSky) 23. září 2022

Když bude hra spuštěna na Switch, budou ji moci zažít hráči Nintenda Nová aktualizace výdrže – Přidání zcela nové úrovně přizpůsobení do hry – od opravy nákladní lodě po interaktivní členy posádky.

Jediná věc, kterou hráči Switche budou postrádat, je multiplayer, jak uvádí oficiální stránka hry No Man’s Sky Switch Edition bude zážitkem pro jednoho hráče při spuštění.

účast v Nintendo Live na mě

Budete příští měsíc létat po obloze na No Man’s Sky? Zanechte komentář níže.