šokující! Influencer shodí milion dolarů z vrtulníku a tady je důvod

Kamil Patošek, A Česká republika Influencerka a televizní moderátorka měla poněkud netradiční nápad. Chtěl uspořádat soutěž o finanční dárky. Domníval se však, že to samo o sobě nevyvolá dostatečný zájem, a tak se rozhodl udělat to zajímavější tím, že peníze vyhodí z vrtulníku nad městem Lissa nad Lahm v České republice. Tento krok vyvolal obavy, zejména v zemi, kde je nerovnost příjmů naléhavým problémem a kde některé venkovské oblasti, jako je Ostrava, trpí vysokou mírou chudoby.

V této jedinečné soutěži byli účastníci požádáni, aby vyřešili kód z filmu „Onemanshow: The movie“, aby našli peníze. Hádanku se bohužel nikomu nepodařilo vyřešit. V důsledku toho se influencer rozhodl rozdělit peníze všem registrovaným účastníkům bez ohledu na to, zda kód vyřešili nebo ne. Poté poslal nový e-mail, tentokrát obsahující zašifrované informace: souřadnice, kam budou peníze vhozeny, naplánované na 6:00.

Po příjezdu na přesné místo, jak je uvedeno v e-mailu, začal influencer, známý jako Kazma, distribuovat bankovky po celém městě.

Ve videu, které nyní nasbíralo na sociálních sítích více než milion zhlédnutí, Kazma shazuje z vrtulníku v Česku milion dolarů. V příspěvku na sociálních sítích to hrdě popsal jako „první skutečný finanční déšť na světě! V České republice spadl z vrtulníku milion dolarů. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani obětem.“

Zatímco Kazma vypadal, že je s penězi, které rozděloval, docela spokojený, netizens nebyli spokojeni vůbec. Jeden Instagram „Tady je jasně vidět, že kdyby lidé chtěli, neměli bychom kolem sebe ani kousek papíru :),“ komentoval uživatel.

Další uživatel vyjádřil své zděšení a řekl: „Peníze měly být využity lépe. Chápu, že existují tyto kódy a lidé si je mohou nárokovat, ale buďme upřímní. Ani polovina lidí, kteří se tam shromáždili, by to ve skutečnosti neudělala.“ Navíc ti, kteří darují peníze „Na charitu je nakonec rozdělují mezi tisíce různých charitativních organizací a nakonec to nikomu neprospěje,“ řekla s emotikonem obličeje.

Třetí osoba se zeptala: „Nemůžete létat s malým dronem nad městem, ale je v pořádku házet peníze z železné nádoby na lidi?“