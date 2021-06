Pokouším se dostat Řecko do tokijských her

Rick Pettino tvrdí, že zná tři řecká slova: Kalimera, kalispera a kalinichta, což znamená dobré ráno, dobrý večer a dobrý večer.

Naštěstí pro síň slávy je basketbal univerzálním jazykem.

Trenér Iona College – dříve mimo jiné v Providence, Louisville, Kentucky, New York Knicks a Boston Celtics – je také hlavním trenérem řecké mužské reprezentace, která začíná hrát v úterý na jednom ze čtyř zbývajících kvalifikačních olympijských turnajů která určí poslední čtyři místa v aréně mužů pro Tokijské hry.

Řecko se od roku 2008 neúčastní mužských basketbalových olympijských her a je letos trochu mimo šanci se tam dostat – zčásti proto, že se účastní nejlepší hráč země, dvojnásobný hráč NBA MVP Giannis Antetokounmpo. Moment s Milwaukee Bucks ve finále Východní konference, spolu s bratrem Thanassisem Antitokonmo.

„Bylo by skvělé pro hráče hrající v Řecku,“ řekl Petino, který se nikdy nezúčastnil olympiády, ani jako fanoušek. “Je to už dlouho, co se tam dostali. Giannis a Thanasis pro nás byli určitě důležití, ale to je více o těchto hráčích než o mně.”

Řecko nastoupí v úterý v prvním zápase kvalifikace ve Victorii v Britské Kolumbii s Kanadou a poté ve čtvrtek čelí Číně. Pro postup do semifinále budete muset vyhrát alespoň jeden z těchto zápasů; Dalšími třemi týmy, které tam soutěží, jsou Uruguay, Turecko a Česká republika.

Když Pitino a Řecko přijeli do Kanady, první film, který jim ukázal, byl „Zázrak“ – Disneyho verze příběhu amerického olympijského hokejového týmu z roku 1980, který ohromil svět v Lake Placid v New Yorku tím, že porazil Sovětský svaz v medaili kolo a poté získání zlaté medaile.

Důvod pro výběr Pitina pro tento film byl jednoduchý.

“Velké věci lze dosáhnout, když se tým spojí směrem ke společnému cíli,” řekl.

Betinova italština je mnohem lepší než řečtina, ale faktem je, že zachytil více než tři uvítací fráze v tomto jazyce. Část dvou sezón strávil trénováním stálé řecké síly Panathinaikos a nechal ho tam loni, když pandemie zasáhla a mnohé překvapila tím, že ho najala v Ioně.

Zkušenosti z Řecka se dobře promítají do toho, o co se nyní pokouší v olympijské kvalifikaci.

„Je to basketbal FIBA,“ řekl Betino. „Jsou to různé trestné činy, různé způsoby hraní věcí. Už jsem to řekl téměř stokrát: přišel jsem do Řecka v 63 a 64 letech, abych se naučil jiný druh basketbalu a vyzvedl si věci, které bych si nevybral můj věk, kdybych sem nepřišel. Byla to skvělá zkušenost a pomohlo mi to se rozvíjet jako trenér. Když jste jako trenér v polovině 60. let a stále rostete, tak to chcete. “

Pandemie měla zásadní dopad na Pitinovu první sezónu v Ioně. Gaels nehráli mezi 23. prosincem a 12. únorem a v sezóně skončilo pouze 6-5 a poté vyhráli šest přímých her, aby získali titul atletické konference Metro Atlantic a páté mistrovství NCAA v řadě.

Strávit několik týdnů v Řecku s národním týmem znamenalo velmi dlouhé dny péče o věci v Ioně.

“Nejtěžší bylo 1 hod. Na Zoom hovorech, protože to bylo 17:00 na Ioně,” řekl Pitino. „Z dneška jsi opravdu vyčerpaný a pak máš volání Zoom, takže to byla ta nejtěžší věc.“

Ale pokud se Řekové – tým vedený bývalou hvězdou Floridy Nickem Calathisem a loterií NBA Georgiosem Papagiannisem, spolu s Kostasem Antitokonmem, třetím bratrem rodinné trilogie NBA – rozhodnou najít cestu k tokijským hrám, budou se ty dlouhé dny zdát dokonce víc. Je to prostě užitečné.

„Byla to skvělá zkušenost a skvělá příležitost,“ řekl Petino.

