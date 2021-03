Berlín: Morgan Freeman volá po policejní reformě s novým filmem

Freeman a jeho spoluzakladatelka Revelations Entertainment Lori McCreary produkovali nezávislý thriller, který sleduje poslední minuty života Kennetha Chamberlaina, než byl v roce 2011 zabit policií.



Kenneth Chamberlain je zabit Premiéru měla na filmovém festivalu v Austinu v říjnu 2019; O rok a půl později míří film na váhu rasového výpočtu pro rok 2020 na evropský filmový trh v Berlíně.

Osmiminutový nezávislý film, který napsal a režíroval David Mendel, sleduje poslední okamžiky Chamberlainova života. Byl to 68letý černý veterán, kterého zabilo newyorské policejní oddělení White Plains v roce 2011 poté, co omylem spustil svůj životní poplach, který vyústil v konfrontaci a policisté rozbili Chamberlainovy ​​dveře bytu. Byl dvakrát zastřelen do hrudníku a v soudním řízení před porotou z roku 2012 nebyla proti policii vznesena žádná obvinění (ačkoli odvolání v roce 2020 rozhodlo, že federální soudce nesprávně zamítl části žaloby proti policii za nadměrné použití síly). Udělat správnou věcFrankie Fayson hraje Chamberlaina ve filmu, který byl vyroben s podporou rodiny zesnulého.

Jen několik týdnů po protestech Black Lives Matter loni v létě film Morgan Freeman a jeho koproducentka Revelations Entertainment Lori McCreary poprvé viděli a rychle se odhlásili jako výkonní producenti. Zatímco se film přenáší do Berlína, hovořili Freeman a McCreary THR O potřebě policejní reformy a smutném významu Chamberlainovy ​​smrti o 10 let později.

Proč to byl projekt, který jsem chtěl podepsat?

Morgan Freeman: Příběh Kenneth Chamberlain je zabit Točí se to kolem člověka, který omylem vypne svůj varovný systém, stačí stisknout toto tlačítko a 911 dostane výstrahu. 911 pošle někoho, obvykle pošle policii – špatně, ale ano. Vejde policie a přijme hovor, a mezitím Kenneth řekne 911 lidem: „Jsem v pořádku, byla to chyba, nepotřebuji žádnou pomoc, jsem v pořádku.“ Snaží se to říct policii, ale policie trvá na tom, aby šla do jeho bytu. Zaklepali na dveře a řekli: „Otevřete dveře“ a řekněte: „Nechte mě být, jsem v pořádku, nic nepotřebuji, byla to chyba.“ A to pokračuje celé hodiny, protože policie trvá na tom, aby se dostala do jeho bytu, až do bodu, kdy nakonec vylomí dveře a nakonec zabijí Chamberlaina.

To pro policii nehrozilo žádné nebezpečí, dokonce ani to, co jsem si dokázal představit. Byl to starý muž, který narazil do temnoty svého bytu a snažil se přesvědčit lidi, aby ho nechali na pokoji. Veškeré zpravodajství za poslední rok, o Georgovi Floydovi a Black Lives Matter a všech ostatních věcech, které se děly, myslím, že tento film zužuje vše na to, co je zde nezbytné, a na způsob, který si myslím, že zde bylo nutné reformovat policie. Ve společnosti musíme mít jiný způsob policejní práce. Policie má pomáhat, nikoli vymáhání práva, a myslím, že tento film na to ukazuje.

Laurie McCreary: Myslím, že Morgan a já cítíme, že tyto příběhy musí být nejen vidět, ale také doufám, že jsou zesíleny naším hlasem. Toto, řekl Morgan, je velmi jasným příkladem [where] Policie nebyla dostatečně vycvičena ani vybavena k řešení konkrétních situací, jako je Kenneth; Když zavolal na 911 a policie byla odeslána. Doufejme, že tento druh filmu je dobrým příkladem pro lidi, aby pochopili, co to znamená, když říkáme, že jsou nutné změny, a jde skutečně o vybavení našich policejních oddělení v komunitách správnou schopností správně reagovat. Druh lidí. Protože si myslím, že jsme na tuto pohotovost poslali ozbrojené lidi a byl to někdo, kdo potřeboval lékařskou péči.

Tento film byl poprvé uveden v roce 2019. Jak ovlivní události uplynulého roku, jak bude tento film vypadat v roce 2021?

svobodný mužMyslíme si, že bude naprosto nezbytné zorganizovat nějakou policejní reformu. Vytisknou to, co jsem řekl od policie, ale o tom vůbec nemluvím, mluvím o reformě. Na policejních automobilech po celé zemi je uvedeno: „Za službu a ochranu“ [they have] Musíte to posílit. Vymáhání práva není služba a ochrana, policie je služba a ochrana.

McCrearyTento film jsme viděli v červenci loňského roku a byly to asi týdny poté, co byl zabit George Floyd. Dokonce jsme v té době byli, a myslím, že i v zemi, ještě dost drsní, abychom v médiích uvedli další takový příklad. Stále ovíjíme hlavu nad některými věcmi, které se od té doby staly. Jsme si tedy dobře vědomi touhy dát to v době, kdy nejde o lidi traumatizující, ale doufejme, že je informujeme.

Kennethově smrti nebyla věnována stejná vlastenecká pozornost nebo reakce jako George Floyd, Briona Taylor nebo Jacob Blake – doufáte, že se to trochu změní?

svobodný muž: Doufám, že z toho něco pochází.

McCreary: Bude to příští rok na podzim deset let, co byl zabit, a myslím, že to souvisí více s jeho nešťastnou smrtí, která má moc pomáhat při reformě. Rodina nemá tak velký zájem o to, aby se ujistila, že je v centru pozornosti, jako o to, aby ji zdůraznila, jako dopad chápání lidí, proč potřebujeme reformu.

Jakou roli při produkci hrála rodina z reálného života?

McCreary: Aktivně se účastnili od začátku. Kenneth Chamberlain Jr. hovoří jménem filmu a všichni věříme, že jeho hlas je důležitý a zásadní v našem boji za sociální spravedlnost, jak postupujeme vpřed.

Jaká je síla tohoto filmu hlavně při obnovování situace v reálném čase?

svobodný muž: Natočeno v reálném čase. Je to téměř délka filmu – incident trval samozřejmě hodiny, ale protože je to dokument – jinými slovy, všechno je správné, protože Kenneth celou dobu telefonoval, takže to byla nahrávka.

McCreary: Je to trochu jako odhalit to, protože můžete vyprávět příběh, můžete říci, že starý muž zasáhl výstrahu života brzy ráno a do tří hodin zemřel z rukou policie, [but] Ve skutečnosti vám to neřekne složitost problému. Problém nebyl jen v policii, ale v našem systému, protože se stalo mnoho věcí, které způsobily, že policie rozbila dveře. Jsme zvyklí slyšet věci v jazycích zpráv a zvuku a nemůžeme se pořád dokola dostat do složitosti toho, co se skutečně stalo. Myslím, že se musíme podívat na všechny naše systémy a zjistit, kde havarují, a na takových místech je to dobrý příklad něčeho, o čem si nemyslím, že by někdo řekl: „Ach jo, to byl výsledek, který by měl se stalo “nebo se to mělo stát. Myslím, že můžeme všichni říci: „Kdybychom změnili těchto pět věcí, pořád by tu byl.“

svobodný muž: Jsou to podrobnosti. Získáte zpravodajství a oni vám řeknou, kolik času vám musí říct.

Můžete mluvit trochu víc o výkonu Frankieho Faysona jako Kennetha?

svobodný mužKaito: Bylo to skvělé, úžasné. V životě každého herce přijde doba, kdy režíruje část – prostě nekoná. To byl Frankie.

McCreary: Frankie je jednou z těch tváří, které myslím všichni známe. Viděli jsme ho roky a roky a roky a roky v mnoha různých filmech a televizních seriálech. Každému z nás je něco velmi známého, když ho vidíme, takže máme pocit, že ho trochu známe, ale pro něj, jak řekl Morgan, zosobnění Kennetha Chamberlaina st., Je to nad ním posedlé a nemůžu si myslet kohokoli, kdo by to mohl udělat lépe.

Policisté byli v tomto případě opět osvobozeni – jaké rozhovory doufáte, že tento film bude pokračovat nebo bude pokračovat o policii a černých Američanech?

svobodný muž: Potřebujeme dialog, takže doufáme, že to bude součástí katalyzátoru dialogu. Jakmile dialog začne, lidé začnou chápat, kde jsme, proč jsme, jak se můžeme změnit tam, kde jsme a jak jsme. Všichni se můžeme těšit na lepší zítřek, pokud jde o donucovací orgány, policii a týmy.

McCreary: Kenneth Chamberlain Jr. stále bojuje za spravedlnost pro svého otce. V červnu loňského roku zrušil druhý obvodní odvolací soud původní rozhodnutí, které umožnilo policistům odejít bez odpovědnosti. Tím se otevírá pouze možnost, že budou mít více konverzací o tomto tématu, a doufejme, že alespoň tyto konverzace mohou mít.

svobodný muž: Policie nyní může udělat, že vás zabije okamžitě a bez odpovědnosti, nikdo. Je to proto, že mají zbraně.

Rozhovor byl upraven z důvodu délky a srozumitelnosti.