Hina Altaf děkuje svému manželovi za to, že byl nejlepším fotografem během její cesty do Amsterdamu

Slavný pár Agha Ali a Hina Altaf, kteří se od sebe na sociálních sítích často drží dál, momentálně tráví dovolenou v Amsterdamu a naplno využívají své sladké vzpomínky.

Hrdličky informují své fanoušky o svých aktivitách, protože si užívají chladného počasí a uměleckého dědictví Amsterdamu.

V posledním příspěvku na InstagramThe Jill Jamshuda Hvězda to oznámila včera večer v České republice a také poděkovala svému životnímu fotografovi Agha za to, že ji zachytil až ke krásným návštěvám během jejich cesty.

„Moje poslední noc v České republice. Miloval jsem Prahu a doufám, že Praha miluje také mě. Ignorujte pigment, bez kterého moje rty nemohou žít. Děkuji @aaghaaliofficial za to, že jste nejlepší fotograf,“

taky , Yaad Piya Ki Aaye Herec také na svých sociálních sítích sdílel několik roztomilých příspěvků, které vyvracejí všechny fámy o rozvodu s jeho manželkou.

Ali dříve odhalil svůj milostný příběh s Hinou, který začal na natáčení Del Jamshoda.

Hina a já jsme natáčeli naše drama Del Jamshoda A při práci na tomto projektu se z nich stali opravdu dobří přátelé. Poté, co jsme spolu strávili nějaký čas, jsme se dozvěděli, že se oba musíme po svatbě usadit. Moje máma mě velmi dobře zná a pomohla mi uvěřit, že miluji Hinu a měl bych se jí zeptat, jestli se můžeme vzít, a to byl náhodný návrh, protože jsem o to požádal telefonicky.

Hina řekla: „Againa matka a já jsme spolu hráli online hru, než jsme se rozhodli vzít, a párkrát jsem s ní mluvila, aby věděla, jaká jsem dívka.“

Hina Altaf a Agha Ali se vzali 23. května 2020 na velmi jednoduchém obřadu NCA za přítomnosti přátel a rodinných příslušníků.