Veronica Fresionova říká, že inovace povedou k posunu směrem k udržitelnějšímu systému zemědělské výroby

V červenci 2021 vědci varovali, že téměř 100 procent západní části Spojených států zažívá sucho, což je 122letý rekord. Ještě před rokem bylo vážné sucho v Česku prohlášeno za nejhorší za posledních 500 let.

V důsledku klimatických změn jsou tyto jevy stále častější a mají široký dopad na hospodářství na obou stranách Atlantiku. Zemědělská odvětví Evropské unie a Spojených států nepochybně na vlastní kůži zažívají některé z nejzávažnějších důsledků změny klimatu, možná více než kterékoli jiné hospodářské odvětví.

V České republice, kdy na konci jara a v létě 2020 na severozápadě Čech nastalo sucho, byl výnos plodin o 15–20 procent nižší než v letech 2018 a 2019, oba to byly také velmi suché roky. Ve Spojených státech klesla hladina jezera Mead, obrovské vodní nádrže nacházející se v Arizoně a Nevadě, na bezprecedentně nízké úrovně.

Tyto státy se nedávno připojily k programu ve výši 38 milionů dolarů, jehož cílem je motivovat farmáře, aby nechali část své půdy neobdělávanou, v naději, že nádrž umožní alespoň částečnou regeneraci.

To je jen několik příkladů toho, jak v důsledku změny klimatu čelí zemědělci v Evropské unii a Spojených státech nápadně podobným problémům s výrobou. Oba by měli urychleně posílit spolupráci a vyvinout společná řešení, aby bylo zajištěno, že tyto výzvy budou účinně řešeny.

Již nyní je jasné, že neexistuje žádné „stříbrné“ řešení, které by v budoucnu ochránilo náš potravinový systém a učinilo jej odolnějším tváří v tvář klimatickým změnám. To bude jistě vyžadovat kombinaci metod schopných přizpůsobit se místním podmínkám. Jedna věc je však nepochybná: bez inovací nebudeme schopni uspět.

Inovace v zemědělství umožní zemědělcům produkovat více za méně a přizpůsobit se stále náročnějším místním podmínkám. Nové genomické technologie (NGT), jako je CRISPR-Cas9, poskytují dobrý příklad toho, jak mohou inovace pomoci zemědělcům vypořádat se s nejextrémnějšími podmínkami prostředí – včetně sucha – a zároveň snížit zemědělské chemické vstupy, jako jsou pesticidy a hnojiva.

Naprostá většina světové vědecké komunity se shoduje na nepochybném potenciálu NGT vyvíjet nové odrůdy plodin, které lze pěstovat se sníženými chemickými a vodními agro-vstupy. Tvůrci globální politiky jsou stále více ovlivňováni vědeckými důkazy a tlačeni k prosazování politik zaměřených na budoucnost.

Skutečnost, že Evropský parlament nedávno uznal zásadní úlohu, kterou mohou hrát inovativní techniky šlechtění rostlin při dosahování cílů strategie „z farmy na vidličku“, je vítaným pokrokem.

Co kdyby však NGT mohly nejen pomoci zemědělcům přizpůsobit se nové realitě změny klimatu a zároveň snížit chemické vstupy, ale také umožnit plodinám vázat více uhlíku z atmosféry? To by významně přispělo k tomu, aby se zemědělství stalo součástí řešení změny klimatu.

Vědci v USA již pracují na tom, aby se to stalo realitou. Institut pro inovativní genomiku, společná výzkumná spolupráce mezi Kalifornskou univerzitou v Berkeley a Kalifornskou univerzitou v San Franciscu, zahájil čtyři různé výzkumné projekty zaměřené na vývoj rostlinných a mikrobiálních přístupů ke snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství a urychlení biologického zachycování uhlíku.

Evropská unie a Spojené státy zkoumají způsoby, jak podpořit pěstování uhlíku, a podnikají první kroky k navrhování a provádění pobídkových programů pro zemědělce, aby vázali uhlík z atmosféry. Očekává se, že Evropská komise předloží do konce roku 2021 „iniciativu pro uhlíkové zemědělství“. Evropská unie a Spojené státy proto musí uznat zásadní roli, kterou budou hrát zemědělské inovace – včetně NGT – při realizaci uhlíkového zemědělství na obou stranách. z Atlantiku.

Výše uvedené příklady ukazují, že inovace povedou k posunu směrem k udržitelnějšímu systému zemědělské výroby, který se lépe přizpůsobí náročným výrobním podmínkám a přispěje ke zmírnění dopadů změny klimatu. Evropská unie a Spojené státy by měly spojit síly, investovat více zdrojů do špičkového zemědělského výzkumu a co nejrychleji přinést technologické inovace „do terénu“, aby pomohly zemědělcům, spotřebitelům, životnímu prostředí a klimatu.

Nedávné oznámení „Platformy transatlantické spolupráce v zemědělství“ generálním ředitelstvím pro zemědělství Evropské komise a ministerstvem zemědělství USA je významným krokem správným směrem. Doufáme, že Evropská unie a Spojené státy budou i nadále společně postupovat na transatlantické cestě k udržitelnému zemědělství.