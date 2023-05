Digitalizace českého veřejného sektoru se rozjela, ale čeká ji nelehký boj – EURACTIV.com

Česká digitální informační agentura (DIA) si stanovila ambiciózní cíle, ale na cestě k plně fungujícímu e-governmentu zůstávají překážky, jako jsou nízké platy ve státní službě a nedostatek odborníků.

Státní DIA práce začaly na začátku dubna. V ideálním prostředí by byl zodpovědný za plnou digitalizaci státu, včetně digitálního přístupu ke službám státní správy, elektronického hlasování, vyhrazených online platforem a dokonce i předvyplněných daňových přiznání.

Ale zatím CIA nenaplňuje svůj potenciál kvůli nedostatku kvalifikovaných veřejných zaměstnanců a politizaci technických otázek a vnitřní politiky mezi veřejnými agenturami.

I když není jasné, zda český stát náročný proces digitalizace zvládne, některé aspekty již lze hodnotit, jako je volba priorit, přístupu či personálu.

Od e-identity k e-governmentu

Dlouhodobě největší novinkou v českém přístupu k digitalizaci bylo „Moje ID“, zjednodušená elektronická verze občanského průkazu. Nešlo o úplnou náhradu, ale usnadnilo to určitou interakci se státními subjekty, například přístup k elektronické zdravotní kartě.

To bylo ještě před nástupem současného vicepremiéra pro digitalizaci hackerem Ivanem Bartošem. Jeho hlavním cílem je vytvořit vládní agenturu, která sdružuje odborníky z digitálního světa, aby vytvořili plány e-governmentu.

Navzdory komplikacím, jako byla ruská agrese proti Ukrajině, která způsobila několik souběžných krizí, Bartoš uspěl. Po mnoha politických a odborných jednáních začala DIA fungovat v omezeném režimu loni v lednu a naplno zahájila provoz začátkem dubna.

„Vytvoření Digitální a informační agentury dlouhodobě podporujeme, protože jde o významnou organizaci s potenciálem napomáhat zásadním transformačním změnám ve veřejné správě, když čelíme resortním výzvám,“ řekla Eva Pavlíková, ředitelka Česko organizace. Digital, komunita předních IT odborníků.

Projekt ale zdaleka není dokončen.

„DIA má před sebou hodně práce a vzhledem k tomu, že je v provozu něco málo přes měsíc, nelze posoudit, jak bude fungovat. Jsem si však jistý, že první kroky a obecný směr jsou nastaveny tak, digitalizace konečně nabírá dynamiku, kterou si zaslouží,“ řekl Bartosz EURACTIV.cz.

Vlajkovým projektem DIA pro letošní a možná i příští rok je „eDoklad“ („eDokument“), jehož cílem je rozšířit stávající digitální identitu na plnohodnotný mobilní občanský průkaz. Ale navzdory technické a finanční připravenosti agentury na vývoj aplikace, země stále není připravena na digitální dokumenty.

Zákon stále mluví o dokladu jako o plastové kartě. To by se mělo do konce roku změnit. Cílem je, aby zákon postavil digitální dokument na stejnou úroveň s fyzickým dokumentem.“

Regulační změna má za cíl předjímat Evropský rámec digitální identity, legislativní iniciativu EU k vytvoření interoperabilních elektronických identifikátorů, která je v současné době v závěrečné fázi legislativního procesu.

Pro Evu Pavlíkovou je však klíčové, aby nová agentura udržela krok se svými novými úkoly, najmout ty správné odborníky.

Varovala, že „v době nízké zaměstnanosti spolu s nízkými platy ve veřejné správě to bez radikální změny platů odborníků půjde jen velmi těžko“.

V této souvislosti Bartosz uvedl, že k současným 200 zaměstnancům již přijali 50 dalších zaměstnanců a že vláda pracuje na zatraktivnění veřejného sektoru prostřednictvím částečných úvazků a možností práce na dálku.

Je čas zrychlit

Odborníci varují, že digitalizace dokumentů by neměla být jediným cílem DIA.

Komunikace s Generální správou musí být zcela digitální. Dostanete například předvyplněné daňové přiznání a občané vám ho potvrdí nebo zamítnou. To vše je také v souladu s řešením bezpečnosti našich dat a respektováním lidí, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí používat digitální komunikaci.

Hlavním problémem české digitalizace je potřeba více kvalifikovaných pracovníků. Politici často mluví o snižování počtu či platu státních zaměstnanců, kvůli čemuž občané váhají se vstupem do státní služby.

Pak zjistíme fakt, že jeden člověk provozuje mnohamiliardový byznys s platem 45 000 Kč [€1,900]. Toto není udržitelný stav. Digitalizace se neudělá sama, na práci musíme mít lidi. Tyto osoby musí mít vhodné podmínky.

Pro úspěšné dokončení e-governmentu budou muset Češi kromě velkých plánů podle ředitele Česko.Digital změnit i svůj přístup.

„Místo dohánění digitalizace minulosti je potřeba hledět především do budoucnosti,“ zdůraznila Pavlíková.

