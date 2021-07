Letní venkovní kino na brněnské radnici v červenci a srpnu – Brno denně

Kdo chce během letních večerů trávit více času venku, může nyní využít venkovní kino v centru Brna. Do 27. srpna budou filmy promítány denně na brněnské radnici Stuid v Dominikánské republice za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Zdroj obrázku: Okres Brno-střed.

Brno 13. července (BD) – Nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské 2 se již po sedmé proměnilo v kino pod širým nebem, které milovníkům filmů umožňuje vychutnat si zážitek z venkovního kina.

Letní kino začalo 9. července a každý den bude promítat jeden film až do 27. srpna. Filmy se budou promítat za každého počasí, sál lze v případě deště zakrýt. Na místě je snack bar.

Foto: Venkovní kino o dominikánech, dřívější roky. Uznání: Brno Central District.

V letošním roce mohou diváci očekávat rozmanitý program zahrnující dokumenty, severské filmy, němé filmy a pravidelný cyklus nejlepších filmů z německy mluvících zemí Das Sommerkino. Filmy jsou vždy uváděny v původním jazyce s českými titulky. Podrobný program lze nalézt العثور Tady.

Filmy se promítají každý večer od července v 9:30 a v srpnu v 9:30. Vstupenky jsou v prodeji každý den na webu 30 minut před představením. Vstupné je 100 Kč pro všechny filmy, kromě filmů Das Sommerkino, které budou stát 50 Kč.

Vyšetření se provádějí v souladu se současnými opatřeními k boji proti epidemii, což znamená, že veřejnost musí nosit respirátory a předložit jeden z následujících dokumentů:

Důkaz negativního testu PCR, který není starší než 7 dnů

Důkaz negativního testu na antigen není starší než 72 hodin

Důkazy o předchozí nemoci za posledních šest měsíců

Důkazy očkování proti Covid-19

Pokud účastníci nemají jeden z výše uvedených dokumentů, mohou odeslat soubor Oficiální oznámení Doma provedli autotest.



