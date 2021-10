Rozsudek dozorce Eitana Birana vydaný izraelským soudem

V prohlášení rodiny Pelegových se uvádí, že soudní rozhodnutí se zabývalo pouze okolnostmi Eitanova příjezdu do Izraele, nikoli jeho „blahom a budoucností“.

Soudce Ilotovič Segal nařídil sedmidenní odklad při realizaci svého rozhodnutí a umožnil obžalovaným podat odvolání k okresnímu soudu.

Italský soud v Turíně ustanovil paní Piranovou krátce po nehodě zákonným opatrovníkem chlapce a on s ní žil v malém městě nedaleko italské Pavie.

Pan Peleg navštívil chlapce minulý měsíc v Itálii a vzal ho se souhlasem paní Piranové na krátký výlet.

Místo aby přivezl Eitana včas na večeři, jak slíbil, vzal pan Peleg chlapce přes hranice do Švýcarska a odtud nastoupil do soukromého letadla do Izraele.

Pan Peleg tvrdil, že Eitanovi rodiče, kteří se přestěhovali do Itálie za jeho otcem, aby tam studoval medicínu, měli vždy v úmyslu vrátit se do Izraele.

Soudce Ilotovič Segal tento argument zamítl, stejně jako obavu pana Pelega, že Eitan bude poškozen odesláním zpět do Itálie.