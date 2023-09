Uvidíme, jak se na obloze rozzáří vzácná zelená kometa? Expert vysvětluje, co očekávat od komety Nishimura

Ze všech objektů ve sluneční soustavě jsou možná nejpozoruhodnější velké komety, které občas zdobí naši oblohu. Pokud jste v posledních dnech používali sociální sítě, pravděpodobně jste právě teď viděli články oznamující přítomnost takové komety na naší obloze: C/2023 P1 (Nishimura).

Když toto píšu, kometa Nishimura prochází kolem na svou první návštěvu po více než 400 letech. Japonský astronom Hideo Nishimura objevil kometu 12. srpna. Brzy poté byly nalezeny předobjevové snímky komety pocházející z ledna, což astronomům umožnilo určit její cestu.

Brzy si uvědomili, že Nishimura se tento měsíc přehoupne blíže ke Slunci než k oběžné dráze Merkuru. Vzhledem k jasnosti komety v době jejího objevu by mohla být dostatečně jasná, aby ji bylo možné vidět pouhým okem. Bude to úžasný pohled na našem nebi? Asi ne.

Bohužel Nishimurova dráha jej udrží tak blízko ke Slunci na obloze, jak je pozorováno ze Země. I když je jistě dostatečně jasný na to, aby byl viditelný pouhým okem na tmavé obloze, v nejlepším případě obejme obzor těsně po západu slunce – téměř se ztratí v záři slunce.

Astronomové po celém světě jsou však nadšeni. I kometa, která je pouhým okem těžko viditelná, stojí za pozorování. Jako vědecký spisovatel a astronom David H. Levi Jednou řekl: „Komety jsou jako kočky: mají ocasy a dělají si přesně to, co chtějí.“

Existuje možnost, že by Nishimura mohl nečekaně zazářit. Pokud se tak stane, za pár týdnů uvidíme něco zvláštního. Pokud ne, vždy je tu příští rok – ale o tom později.

Recept na jasnou kometu

Kometa Nishimura byla zobrazena zařízením Virtual Telescope Project v Mancianu v Itálii 5. září 2023. (Obrazový kredit: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project)

Když jsou komety daleko od Slunce, v ledových hlubinách vesmíru, jsou to v podstatě špinavé sněhové koule: shluky ledu, prachu a kamení, které zbyly po formování sluneční soustavy.

Když se kometa přiblíží ke Slunci, její povrch se začne zahřívat. Sníh v blízkosti povrchu je horký aSublimovat„, mění se v plyn a exploduje směrem ven z povrchu komety. Tento plyn nese prach a úlomky a obaluje jádro v průhledném oblaku plynu a prachu zvaného „koma.“

Sluneční vítr pak tlačí plyn a prach pryč od Slunce a dává kometě její ohon (nebo ohony). Ocasy vždy Bod od slunce.

Kometa, kterou vidíme, je sluneční světlo odražené od plynu a prachu v kómatu a ohonech a samotné jádro je skryté. Jasnost komety je tedy obvykle určena třemi věcmi:

Velikost jádra: Větší jádro obvykle znamená větší aktivní povrch (ačkoli některé komety jsou aktivnější než jiné) a produkci většího množství plynu a prachu;

Vzdálenost ke Slunci: Čím blíže je kometa ke Slunci, tím aktivnější (a jasnější) se stává;

Vzdálenost k Zemi: Čím blíže je kometa k nám, tím jasnější se jeví.

A co Nishimura?

Kometa C/2023 P1 (Nishimura) byla spatřena v L’Aquile v Itálii 10. září 2023 na snímku pořízeném Lorenzem Di Colou. (Zdroj obrázku: Lorenzo Di Cola/Noor Photo via Getty Images)

To nás přivádí ke kometě Nishimura. Zdá se pravděpodobné, že Nishimura není tak velká – jinak bychom ji objevili dříve – ani není nijak zvlášť blízko Země. Prochází však relativně blízko Slunce a očekává se, že bude velmi aktivní kolem perihélia (nejbližší bod ke Slunci).

Pokud by to bylo vidět na tmavé noční obloze, byla by kometa velmi působivá. Bohužel i v nejlepším bude Nishimura blízko slunci na obloze.

Navíc se kometa a Země shodou okolností nacházejí v nejhorším směru pozorování: Nishimura zůstane blízko Slunci, jak se od nás vzdaluje, a zůstane pohřben v záři hvězdy.

Krátké okno k vidění Nishimuru z Austrálie

Nishimura brzy po západu slunce vykoukne nad západní obzor, ale jen tak tak. Největší šance spatřit ji z Austrálie přichází v týdnu od 20. do 27. září, kdy hlava komety zapadne zhruba hodinu po západu slunce. Nejdále bude od slunce na večerní obloze 23. září.

Když soumrak skončí, Nishimura bude velmi blízko západního obzoru a brzy zapadne. To znamená, že se pravděpodobně ztratí v záři slunce.

Tento obrázek ukazuje polohu komety Nishimura na obloze, jak je vidět z Toowoomby, 40 minut po západu slunce večer 23. září. V tu dobu v doznívajícím soumraku bude kometa jen 5 stupňů nad západním obzorem. (Obrazový kredit: Stellarium)

Ale pamatujte, komety jsou jako kočky. Některé komety se rozpadají, když jsou nejblíže Slunci, v takovém případě často znatelně září. Pokud by se to stalo Nishimurovi, mohlo by být mnohem snazší to odhalit.

Bohužel komety nejvíce náchylné k fragmentaci jsou ty, které poprvé navštíví vnitřní sluneční soustavu a pohybují se po velmi dlouhých drahách desítek nebo stovek tisíc let. Nishimura je zkušený návštěvník s dobou rotace asi 430 let. Pravděpodobně několikrát minulo Slunce a přežilo, takže je méně pravděpodobné, že se rozpadne.

Zatímco však hlava komety může být ztracena v šeru, ohon může být stále viditelný, když obloha tmavne. Než se kometa ztratila v záři diváků na severní polokouli, pozorovatelé identifikovali její ohon na asi šesti stupních – pravděpodobně poroste, když se kometa přiblíží ke Slunci.

Pokud budete mít štěstí, můžete si všimnout ocasu, který se hrdě tyčí nad obzorem, když obloha tmavne.

Další velká kometa

Pokud Nishimura není show, ve kterou jste doufali, je tu šance, že další kometa příští rok předvede skutečně úžasnou show. Kometa C/2023 A3 (Tsuchenshan-Atlas) Bylo objeveno na začátku letošního roku. V současnosti je od Slunce téměř stejně daleko jako Jupiter.

Během příštích 12 měsíců bude nadále klesat směrem ke Slunci a ke Slunci se přiblíží koncem září 2024. Dalekohled Tsuchenshan-Atlas vypadá slibně. Pokud se budou chovat podle očekávání, mohl by to být úžasný pohled – ale nezapomeňte: komety jsou jako kočky!

