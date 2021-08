Afghánský fotograf varuje, že Taliban vypne média

Fotograf Masoud Hosseini řekl, že Taliban vypne afghánská média (soubor)

Amsterdam:

Taliban bude uzavřen Afghánská média Oceněný afghánský fotograf po útěku z Kábulu kvůli hrozbám skupiny řekl, že oklamali Západ tím, že slíbili nechat novinářům svobodnou práci.

Massoud Hosseini, který získal Pulitzerovu cenu v roce 2012 při práci pro Agence France-Presse a nyní je na volné noze, uvedl, že noví vládci Afghánistánu již omezují zejména ženské novinářky.

Varování devětatřicetiletého muže ohledně budoucnosti médií v Afghánistánu přichází, když se vzpamatovává z dramatického útěku z Kábulu na svém posledním komerčním letu v den převzetí moci Talibanem.

“Bylo by to opravdu špatné. Snaží se zabíjet média, ale dělají to pomalu,” řekl v pátek agentuře AFP Hosseini, který je momentálně v Nizozemsku.

„Když Taliban někoho zatkne, nejprve někoho zatkne a poté zabije, a to se nyní děje médiím obecně.“

Po pádu Kábulu představitelé Talibanu zdůraznili, že média včetně žen mohou nadále svobodně fungovat a nebudou obtěžována.

Taliban dokonce uspořádal oficiální tiskovou konferenci, kde mluvčí skupiny kladl otázky.

Ostatní Severní Korea

Hosseini – jehož fotografie zeleně oděné afghánské dívky plačící hrůzou po sebevražedném útoku z roku 2012 získala druhou cenu v kategorii okamžitých novinek World Press Photo Awards – uvedla, že sliby Talibanu byly falešné.

„Taliban úplně zavře média, úplně vypne internet a možná se stane další Severní Koreou v tomto regionu,“ řekl Hosseini na světové výstavě fotografií v New Kirku v Amsterdamu.

„V tuto chvíli klamou mezinárodní společenství a klamou obyvatele Západu,“ řekl a označil tiskovou konferenci za „trik“.

Hosseini, dlouhodobý cíl ozbrojenců, uprchl z Afghánistánu poté, co se dozvěděl, že Taliban „opravdu nenávidí“ nedávný příběh, který se zahraničním novinářem informoval o nuceném sňatku žen a dívek s militanty z Talibanu.

Poté, co obdrželi výhrůžky na sociálních médiích, si pár rezervoval letenky z Kábulu, kam Hosseini cestoval ráno 15. srpna, když se ukázalo, že se blíží Taliban.

„Když letadlo vzlétlo jako poslední komerční letadlo před pádem Kábulu, plakali jsme,“ řekl.

„Viděl jsem, že mnoho přátel, dokonce i cizinců, plakalo, protože cítili jako já, že se už nikdy nemůžeme vrátit do Kábulu.“

Kábul sám vklouzl do děsivých scén, protože čtvrteční sebevražedný útok mimo letiště v Kábulu přinesl obrazy „horší“, než za které Hosseini porazil Pulitzera.

“Obrázky z (čtvrtečního) útoku byly opravdu hrozné. Nikdy jsem si nepředstavoval, že by v malém průplavu bylo zabito tolik lidí a že se tento kanál shromažďoval s lidskou krví,” řekl.

“Opravdu se chci vrátit”

Al-Husseini, který nyní žije v exilu, řekl, že slyšel řadu stížností od dalších novinářů, kteří byli ještě v Afghánistánu, na stav médií za vlády nových islamistických vládců v zemi.

Tam, kde donedávna byla nejslavnější afghánská televizní moderátorka, mu známá novinářka řekla: „Taliban mě ani nepustí z mé kanceláře“ a ona se nyní pokouší odejít, řekl.

„Určitě žádná žena nemůže chodit po ulici, vidíme novinářky, jak chodí s mikrofonem, ne, to není možné,“ řekl Hosseini.

Ale asi největší škodou je rozptýlení většiny živých afghánských médií, které se objevily za těch dvacet let od svržení vlády Talibanu po útocích z 11. září 2001.

“To znamená, že nás již zabili,” řekl Hosseini, který sám strávil většinu prvních dvaceti let svého života jako uprchlík v Íránu a do Afghánistánu se vrátil až po 11. září.

“Opravdu se chci vrátit do Afghánistánu, můj domov je tam, moje vzpomínky jsou tam. Afghánistán jsem si zamiloval díky fotografování, zamiloval jsem se do fotografie kvůli Afghánistánu a udělal jsem maximum.”

